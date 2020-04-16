اعلان/تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض لتقديم تجهيزات مخبرية لكلية العلوم بديرالزور /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان147165
إعلان طلب عروض داخلي
تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض لتقديم تجهيزات مخبرية لكلية العلوم بديرالزور وفقاً لدفاتر الشروط الفنية المعدة لهذه الغاية :
|م
|المخبر
|مدة التنفيذ
|التأمينات الاولية
|التجزئة
|1
|تجهيزات مخبر الجيولوجيا
|75 يوم
|250000 ل س
|غيرقابل للتجزئة
|2
|تجهيزات مخبر الكيمياء
|75 يوم
|250000 ل س
|غيرقابل للتجزئة
|3
|تجهيزات مخبر علم الاحياء
|75 يوم
|250000 ل س
|قابل للتجزئة
– آخر يوم لتقديم العروض( الخميس ) المصادف 14 / 5 / 2020م لغاية الساعة الخامسة عشرة وتفض العروض في اليوم التالي بمقر رئاسة الجامعة ويكون التقديم لكل مخبر على حدا .
– التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .
– غرامة التأخير0.001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير .
– إلصاق الطابع القانوني على طلب الاشتراك بقيمة / 1500 / ل س .
– مدة ارتباط العارض بعرضه / 120 / يوم من تاريخ فض العروض
-مدة ارتباط العارض المرشح /90/ يوم من تاريخ تبلغه الإحالة
– تقدم العروض مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية إلى ديوان رئاسة الجامعة ويكون التقديم لكل مخبر على حدا .
– يطبق على الإعلان أحكام القانون رقم 51 لعام 2004 م وتعديلاته , ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 م ودفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصة .
فعلى من يود الاشتراك مراجعة ( دائرة العقود ) للإطلاع على دفاتر الشروط والحصول عليها لقاء تسديد مبلغ /1500/ ل س لكل مخبر ويرفض كل عرض لا يرفق به إشعار بقيمة الاضبارة .
147165
رئيس جامعة الفرات