اعلان/تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض  لتقديم تجهيزات مخبرية لكلية العلوم بديرالزور /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان147165

إعلان طلب عروض داخلي

تعلن جامعة الفرات عن طلب عروض لتقديم تجهيزات مخبرية لكلية العلوم بديرالزور وفقاً لدفاتر الشروط الفنية المعدة لهذه الغاية :

م المخبر مدة التنفيذ التأمينات الاولية التجزئة 1 تجهيزات مخبر الجيولوجيا 75 يوم 250000 ل س غيرقابل للتجزئة 2 تجهيزات مخبر الكيمياء 75 يوم 250000 ل س غيرقابل للتجزئة 3 تجهيزات مخبر علم الاحياء 75 يوم 250000 ل س قابل للتجزئة

– آخر يوم لتقديم العروض( الخميس ) المصادف 14 / 5 / 2020م لغاية الساعة الخامسة عشرة وتفض العروض في اليوم التالي بمقر رئاسة الجامعة ويكون التقديم لكل مخبر على حدا .

– التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة .

– غرامة التأخير0.001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير .

– إلصاق الطابع القانوني على طلب الاشتراك بقيمة / 1500 / ل س .

– مدة ارتباط العارض بعرضه / 120 / يوم من تاريخ فض العروض

-مدة ارتباط العارض المرشح /90/ يوم من تاريخ تبلغه الإحالة

– تقدم العروض مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية إلى ديوان رئاسة الجامعة ويكون التقديم لكل مخبر على حدا .

– يطبق على الإعلان أحكام القانون رقم 51 لعام 2004 م وتعديلاته , ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 م ودفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصة .

فعلى من يود الاشتراك مراجعة ( دائرة العقود ) للإطلاع على دفاتر الشروط والحصول عليها لقاء تسديد مبلغ /1500/ ل س لكل مخبر ويرفض كل عرض لا يرفق به إشعار بقيمة الاضبارة .

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رئيس جامعة الفرات