اعلان/ تعلن قيادة شرطة محافظة طرطوس عن إجراء مناقصة للمرة الثانية بطريقة الظرف المختوم لتقديم مواد غذائية لنزلاء سجن طرطوس المركزي لمدة ستة أشهر عن عام 2020م/تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135909

إعلان مناقصة للمرة الثانية بالسرعة الكلية

تعلن قيادة شرطة محافظة طرطوس عن إجراء مناقصة للمرة الثانية بطريقة الظرف المختوم لتقديم مواد غذائية لنزلاء سجن طرطوس المركزي لمدة ستة أشهر عن عام 2020م

– تقبل العروض حتى الساعة الخامسة عشر من يوم الثلاثاء 28/4/2020م .

– تفض العروض بالساعة العاشرة من يوم الأربعاء 29/4/2020م .

– الكشف التقديري : 46839500 ل.س

– مدة التنفيذ : ستة أشهر عن عام 2020م .

– التأمينات المؤقتة : 5% خمسة بالمائة .

– التأمينات النهائية : 10% عشرة بالمائة من قمة العقد بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية أو إيصال مالي , إذا كان العارض أكثر من شخص يتوجب عليهم تقديم التأمينات شراكة بينهم .

– غرامة التأخير : 001% واحد بالألف عن كل يوم تأخير .

– مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ يوما ً

– قيمة الإضبارة : /15000/ خمسة عشر ألف ليرة .

– تقدم العروض ضمن مغلف مختوم إلى قيادة شرطة محافظة طرطوس – قسم العقود .

يمكن الإطلاع على دفتر الشروط وإضبارة المناقصة لدى قسم العقود خلال أوقات الدوام الرسمي .

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قائد شرطة محافظة طرطوس تكليفا ً