اعلان/      تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلبات عروض أسعار لتأمين مستهلكات طبية للمرة الثانية لزوم مديرية صحة طرطوس /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135907

إعلان طلبات عروض أسعار

تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلبات عروض أسعار لتأمين مستهلكات طبية للمرة الثانية لزوم مديرية صحة طرطوس

وفق الجدول التالي :

اسم طلب عروض أسعار التأمينات الأولية 1- سيرنك 1+3+20 س س + كفوف نايلون استعمال مرة واحدة 2- سيرنك 5 س س 3- شانات طبية معقمة قياس 1×1م 450000ل .س 750000 ل.س 500000 ل.س

يمكن مراجعة شعبة العقود في المديرية لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره /5000/ل.س لكل طلب عروض بشكل مستقل .

– التأمينات النهائية 10 % من قيمة الإحالة لكل طلب عروض

– مدة التنفيذ / 30 / ثلاثون يوما

– غرامة التأخير 01% واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير 20 % من قيمة العقد الإجمالية.

يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة تسعون يوما من تاريخ فض العروض تمدد تلقائيا ضمن أحكام نظام العقود المعمول به .

تقدم العروض إلى ديوان المديرية مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية المحددة في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51 / لعام 2004 مع نشرة إعلانات رسمية و إشعار شراء الإضبارة لكل طلب عروض .

يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة أو أن تكون مصدقة أصولا .

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين في 11 / 5 /2020

يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد.

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محافظ طرطوس