اعلان/ تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلبات عروض أسعار لتأمين مستهلكات طبية للمرة الثانية لزوم مديرية صحة طرطوس /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135907
إعلان طلبات عروض أسعار
تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلبات عروض أسعار لتأمين مستهلكات طبية للمرة الثانية لزوم مديرية صحة طرطوس
وفق الجدول التالي :
|اسم طلب عروض أسعار
|التأمينات الأولية
|1- سيرنك 1+3+20 س س + كفوف نايلون استعمال مرة واحدة
2- سيرنك 5 س س
3- شانات طبية معقمة قياس 1×1م
|450000ل .س
750000 ل.س
500000 ل.س
يمكن مراجعة شعبة العقود في المديرية لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره /5000/ل.س لكل طلب عروض بشكل مستقل .
– التأمينات النهائية 10 % من قيمة الإحالة لكل طلب عروض
– مدة التنفيذ / 30 / ثلاثون يوما
– غرامة التأخير 01% واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير 20 % من قيمة العقد الإجمالية.
يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة تسعون يوما من تاريخ فض العروض تمدد تلقائيا ضمن أحكام نظام العقود المعمول به .
تقدم العروض إلى ديوان المديرية مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية المحددة في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51 / لعام 2004 مع نشرة إعلانات رسمية و إشعار شراء الإضبارة لكل طلب عروض .
يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة أو أن تكون مصدقة أصولا .
تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين في 11 / 5 /2020
يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد.
135907
محافظ طرطوس