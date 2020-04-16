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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان/      تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلبات عروض أسعار لتأمين مستهلكات طبية للمرة الثانية لزوم مديرية صحة طرطوس /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان135907

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   إعلان طلبات عروض أسعار  

 

      تعلن مديرية صحة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلبات عروض أسعار لتأمين مستهلكات طبية للمرة الثانية لزوم مديرية صحة طرطوس

       وفق الجدول التالي : 

اسم طلب عروض أسعار التأمينات الأولية
1- سيرنك 1+3+20 س س  + كفوف نايلون استعمال مرة واحدة

2- سيرنك 5 س س

3- شانات طبية معقمة قياس 1×1م

 450000ل .س

750000 ل.س

500000 ل.س

 

يمكن مراجعة شعبة العقود في المديرية لاستلام نسخة من دفاتر الشروط مقابل مبلغ نقدي وقدره /5000/ل.س لكل طلب عروض بشكل مستقل .

     – التأمينات النهائية 10 % من قيمة الإحالة لكل طلب عروض

           –   مدة التنفيذ /   30  / ثلاثون  يوما

     – غرامة التأخير 01% واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز قيمة غرامات التأخير 20 % من قيمة العقد الإجمالية.

يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة تسعون يوما من تاريخ فض العروض تمدد تلقائيا ضمن أحكام نظام العقود المعمول به .

تقدم العروض إلى ديوان المديرية مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية المحددة في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51 / لعام 2004  مع نشرة إعلانات رسمية و إشعار شراء الإضبارة لكل طلب عروض .

 يجب على العارض تقديم النسخ الأصلية لكافة الوثائق المطلوبة أو أن تكون مصدقة أصولا .

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من  يوم الاثنين  في   11  /   5   /2020        

يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد.

135907

محافظ طرطوس                   

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