اعلان/ تعلن منشأة دواجن السويداء عن رغبتها لإجراء استدراج عروض لشراء كمية /200/طن علف جاهز /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان145337
إعلان استدراج عروض لشراء علف جاهز بالسرعة الكلية
تعلن منشأة دواجن السويداء عن رغبتها لإجراء استدراج عروض لشراء كمية /200/طن علف جاهز دفتر الشروط الفنية .
ـ التأمينات الأولية :/2500000/ل.س .
ـ التأمينات النهائية : تستكمل إلى 10 % من قيمة الإحالة .
- مدة التنفيذ :شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة
- مدة ارتباط العارض بعرضه /50/ يوماً .
- للإطلاع على دفتر الشروط الخاصة يمكن مراجعة الإدارة المالية في المنشأة .
- تقدم العروض في ديوان المنشأة بالسويداء ـ نبع عرى ـ أو بديوان المؤسسة العامة للدواجن بدمشق حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد تاريخ 10 / 5 /2020م
- تفض العروض الساعة الحادية عشر من صباح يوم اليوم التالي.
- قيمة الإضبارة ( 500 ) ل.س
145337
المدير العام
لمنشأة دواجن السويداء