16, نيسان, 2020 - 11:50 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان/ تعلن منشأة دواجن السويداء عن رغبتها لإجراء استدراج عروض لشراء كمية /200/طن علف جاهز /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان145337

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إعلان استدراج عروض لشراء علف جاهز بالسرعة الكلية

 تعلن منشأة دواجن السويداء عن رغبتها لإجراء استدراج عروض لشراء كمية /200/طن علف جاهز دفتر الشروط الفنية  .

ـ     التأمينات الأولية :/2500000/ل.س .

ـ     التأمينات النهائية : تستكمل إلى 10 % من قيمة الإحالة .

  • مدة التنفيذ :شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة
  • مدة ارتباط العارض بعرضه /50/ يوماً .
  • للإطلاع على دفتر الشروط الخاصة يمكن مراجعة الإدارة المالية في المنشأة .
  • تقدم العروض في ديوان المنشأة بالسويداء ـ نبع عرى ـ أو بديوان المؤسسة العامة للدواجن بدمشق حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد تاريخ  10 /  5  /2020م
  • تفض العروض الساعة الحادية عشر من صباح يوم اليوم التالي.
  • قيمة الإضبارة ( 500 ) ل.س

145337

                                                                                    المدير العام

                                                                         لمنشأة دواجن السويداء 

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