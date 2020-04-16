اعلان/ تعلن منشأة دواجن السويداء عن رغبتها لإجراء استدراج عروض لشراء كمية /200/طن علف جاهز /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان145337

إعلان استدراج عروض لشراء علف جاهز بالسرعة الكلية

تعلن منشأة دواجن السويداء عن رغبتها لإجراء استدراج عروض لشراء كمية /200/طن علف جاهز دفتر الشروط الفنية .

ـ التأمينات الأولية :/2500000/ل.س .

ـ التأمينات النهائية : تستكمل إلى 10 % من قيمة الإحالة .

مدة التنفيذ :شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة

مدة ارتباط العارض بعرضه /50/ يوماً .

للإطلاع على دفتر الشروط الخاصة يمكن مراجعة الإدارة المالية في المنشأة .

تقدم العروض في ديوان المنشأة بالسويداء ـ نبع عرى ـ أو بديوان المؤسسة العامة للدواجن بدمشق حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد تاريخ 10 / 5 /2020م

تفض العروض الساعة الحادية عشر من صباح يوم اليوم التالي.

قيمة الإضبارة ( 500 ) ل.س

145337

المدير العام

لمنشأة دواجن السويداء