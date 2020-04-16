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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان/ تعلن منشأة دواجن السويداء للمرة الثانية عن رغبتها لإجراء مناقصة لشراء المواد /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان145338

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إعلان مناقصة لشراء مواد علفية للمرة الثانية  

 

المادة الكمية التأمينات الأولية/ل0س
ذرة صفراء 300/ طن 3000000
كسبة صويا 200/ طن 4000000

 تعلن منشأة دواجن السويداء للمرة الثانية عن رغبتها لإجراء مناقصة لشراء المواد التالية حسب المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط :

         ـ    التأمينات النهائية : تستكمل إلى 10 % من قيمة الإحالة .

  • مدة التنفيذ : /30/يوم تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتبليغ أمر المباشرة.
  • مدة ارتباط العارض بعرضه /50/ يوماً .
  • للإطلاع على دفتر الشروط الخاصة يمكن مراجعة الإدارة المالية في المنشأة
  • تقدم العروض في ديوان المنشأة بالسويداء ـ نبع عرى ـ أو بديوان المؤسسة العامة للدواجن بدمشق حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد تاريخ 10/ 5 /2020م
  • تفض العروض الساعة الحادية عشر من صباح يوم اليوم التالي.
  • قيمة الإضبارة ( 500 ) ل.س .

145338

                                                                                           المدير العام

لمنشأة دواجن السويداء


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