اعلان/ تعلن منشأة دواجن السويداء للمرة الثانية عن رغبتها لإجراء مناقصة لشراء المواد /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان145338
إعلان مناقصة لشراء مواد علفية للمرة الثانية
|المادة
|الكمية
|التأمينات الأولية/ل0س
|ذرة صفراء
|300/ طن
|3000000
|كسبة صويا
|200/ طن
|4000000
تعلن منشأة دواجن السويداء للمرة الثانية عن رغبتها لإجراء مناقصة لشراء المواد التالية حسب المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط :
ـ التأمينات النهائية : تستكمل إلى 10 % من قيمة الإحالة .
- مدة التنفيذ : /30/يوم تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتبليغ أمر المباشرة.
- مدة ارتباط العارض بعرضه /50/ يوماً .
- للإطلاع على دفتر الشروط الخاصة يمكن مراجعة الإدارة المالية في المنشأة
- تقدم العروض في ديوان المنشأة بالسويداء ـ نبع عرى ـ أو بديوان المؤسسة العامة للدواجن بدمشق حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد تاريخ 10/ 5 /2020م
- تفض العروض الساعة الحادية عشر من صباح يوم اليوم التالي.
- قيمة الإضبارة ( 500 ) ل.س .
145338
المدير العام
لمنشأة دواجن السويداء