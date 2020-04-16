اعلان/ تعلن منشأة دواجن السويداء للمرة الثانية عن رغبتها لإجراء مناقصة لشراء المواد /تاريخ النشر20-4-2020 /رقم الاعلان145338

إعلان مناقصة لشراء مواد علفية للمرة الثانية

المادة الكمية التأمينات الأولية/ل0س ذرة صفراء 300/ طن 3000000 كسبة صويا 200/ طن 4000000

تعلن منشأة دواجن السويداء للمرة الثانية عن رغبتها لإجراء مناقصة لشراء المواد التالية حسب المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط :

ـ التأمينات النهائية : تستكمل إلى 10 % من قيمة الإحالة .

مدة التنفيذ : /30/يوم تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتبليغ أمر المباشرة.

مدة ارتباط العارض بعرضه /50/ يوماً .

للإطلاع على دفتر الشروط الخاصة يمكن مراجعة الإدارة المالية في المنشأة

تقدم العروض في ديوان المنشأة بالسويداء ـ نبع عرى ـ أو بديوان المؤسسة العامة للدواجن بدمشق حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد تاريخ 10/ 5 /2020م

تفض العروض الساعة الحادية عشر من صباح يوم اليوم التالي.

قيمة الإضبارة ( 500 ) ل.س .

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المدير العام

لمنشأة دواجن السويداء



