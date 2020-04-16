تنسيق “حكومي/ أهلي” لتنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة

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دمشق – حياه عيسى

ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا تتابع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.

ففي محافظة طرطوس تستمر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع مجموعة من الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات المختلفة لمستحقيها، حيث بينت مدير شؤون طرطوس عفراء أحمد في تصريح لـ ” البعث” إلى أنه تم توزيع حوالي 200 سلة غذائية وصحية على المستفيدين في ريف بانياس وقرى القدموس, وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مؤسسة “لوريل” وفرع المؤسسة السورية للتجارة في المحافظة, كما ساهمت مؤسسة “الشهيد” بتقديم 150 حصة من اللحم للعائلات الأكثر احتياجاً في قريتي بلوسين والتون الجرد، في حين تستمر جمعية “المرأة الذكية” بالتواصل مع المستفيدين وتوزيع السلل الغذائية في قرى منطقة الشيخ بدر.

وتابعة أحمد أنه بمبادرة جديدة قدم الفريق التطوعي التابع لمؤسسة “جناح أزرق” في طرطوس مبالغ مالية للعائلات المتضررة جراء الحظر القائم في قرى فنيتق ومزرعة الزعيترة وعين حسان الشرقية، بالإضافة للعائلات والأفراد الأكثر احتياجاً من أمهات ومعيلات فضلاً عن فاقدي العمل وذوي الاحتياجات الخاصة, كما عملت جمعية “سند” على توزيع مادة الرز لعدد من العائلات في الدريكيش وتقديم مبالغ مالية لبعض مرضى السرطان في المحافظة, بالتزامن مع قيام جمعية “وطن” التنموية بتوزيع الكمامات للموظفين في عدة مراكز تابعة للمؤسسة السورية للتجارة, بالإضافة إلى قيام جمعية “السبيل” الخيرية على تأمين وجبات طعام للمواطنين والكادر الطبي المتواجدين في مركز الحجر, مبينةً قيام جمعية “فارش كعبية” مؤخراً بتوزيع كامل إنتاج فرن القرية من الخبز مجاناً مع حرصها على إيصاله لكافة منازل القرية بهدف تخفيف التجمعات, كما استمرت جمعية “شهداء سمريان” بتوزيع السلل الغذائية والمبالغ النقدية على عدد من أسر الفقراء والأرامل ضمن قطاع الجمعية.

من جهتها مديرة شؤون حمص سمر سباعي أشارت إلى استمرار المديرية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التي لديها مشافي تتبع لها بتجهيز غرف عزل مجهزة بمنفسة للحالات الطارئة, إضافة إلى تجهيز كادر طبي لمتابعة تلك الحالات والتأكيد على إجراءات السلامة الوقائية, بالتزامن مع استمرار الجمعيات التي تملك دور ومراكز رعاية للأيتام والمسنين بتجهيز أقسام للحجر مكونة من عدة غرف لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لعدم نقل المرض إلى المتواجدين في دور الرعاية, بالتزامن مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تعقيم القاطنين وغرفهم وأدواتهم, بالإضافة إلى تجهيز جمعية رعاية المساجين بحمص مركز حجر في سجن حمص المركزي وتوزيع السلل الصحية على المساجين.

من جهة أخرى بينت سباعي أنه تم التعاون مع الجمعيات الخيرية التي تملك مطابخ بإنشاء المطبخ الإسعافي لمراكز الحجر لتقديم ثلاث وجبات بشكل يومي لمراكز الحجر في محافظة حمص, بالإضافة إلى تقديم الوجبات الغذائية إلى المستفيدين من الجمعيات والذين يصعب عليهم تأمين قوت يومهم في ظل الوضع الراهن, وفي سياق متصل قامت الجمعيات الخيرية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على توزيع السلل الصحية ومواد التعقيم على المستفيدين في الأحياء التي تغطيها, بالإضافة إلى توزيع السلل الغذائية على العائلات الفقيرة، لاسيما في الوضع الراهن في الريف والمدينة, بالتزامن مع إرسال متطوعين إلى منازل المسنين لتلبية احتياجاتهم ومستلزماتهم, وتوزيع البروشورات على المستفيدين وبعض مواد التعقيم في الريف والمدينة, إضافة إلى توزيع مادة الخبز على المواطنين ونشر التوعية بين العمال والمواطنين حول إجراءات السلامة الوقائية من خلال نشر مواد توعوية على صفحات المديرية والجمعيات الأهلية.