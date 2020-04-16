رئيس تنفيذية الحسكة : التريث في تعيين إدارة نادي الجزيرة ضروري

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

يستغرب جمهور نادي الجزيرة التأخير في إصدار قرار تشكيل مجلس إدارة جديد لناديهم مطالبين القيادة الرياضية الإسراع في حسم الأمر حتى يباشر المجلس الجديد بإعادة ترتيب أوراقه وتصحيح مسار العمل، وحسم عديد الملفات العالقة.

من جهته رئيس اللجنة التنفيذية في الحسكة ريمون دوشي أوضح “للبعث” أسباب تأخير تشكيل إدارة للنادي قائلاً: نريد تشكيل مجلس إدارة جديرة من الكفاءات، والأهم ألا تكون عبئاً على القيادة الرياضية بمطالبها ، فلنا تجارب غير إيجابية خلال السنوات الماضية، نتداول الآن مجموعة كبيرة من الأسماء، و يهمنا أن تكون رغبتهم في العمل وحرصهم على النادي كبيرين، ولا نريد تعيين إدارة تطالب بالاستقالة بعد أيام، أو نضطر لإقالتها لعدم التجانس والإخفاق في عملها، وهو ما حصل أكثر من مرّة، حالياً الأنشطة الرياضيّة معلّقة وهناك لجنة من تنفيذية الحسكة لتسيير الأمور، فليس هناك ما يدعو للقلق والاستعجال، والتأخير هو لصالح النادي.

من جهة أخرى كشف الدوشي أن العدالة والمساواة موجودتان بين جميع أندية الحسكة بعد تقديم المنح المالية لأندية على حساب أندية أخرى، حيث أن تأخيرا اضطراريا حصل نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتّخذت لمواجهة فيروس كورونا، وسيكون لكل أندية الحسكة ذات الاهتمام والمتابعة والأهميّة.

وعن آلية العمل للمرحلة القادمة قال دوشي: التركيز على الجانب التنظيمي بالدرجة الأولى ، وهذا ما حصل بتوجيه عدّة كتب إلى أندية المحافظة، ومع عودة النشاط الرياضي سنطالب الأندية بتفعيل كافة الألعاب ولكل الأعمار ، فمن أهدافنا أن تدخل رياضة الحسكة في طور المنافسة بالألعاب الجماعيّة والفرديّة، وستكون هناك وقفة مطولة مع واقع المنشآت ، وهو باهتمام الاتحاد الرياضي العام، وضمن الخطة القريبة زيارة لمحافظتنا للوقوف على واقعها عن قرب.