أحلام بسيطة لنادي عرى

السويداء – زياد عامر

رغم كل الصعوبات تمكن نادي عرى المتواجد في الريف الغربي لمحافظة السويداء من تقديم الكثير من الأبطال في مختلف الألعاب، فهذا النادي المجتهد بلا امكانيات مادّية ويعتمد على الهبات والمساعدات دون وجود أي مقومات لألعابه مع غياب مكان لائق للتدريب.

رئيس النادي ولاء الخطيب شرح “للبعث” المعاناة كونه يعمل مدرباً لألعاب القوى قائلاً: هناك مجموعة من الصعوبات أبرزها عدم وجود الأدوات والتجهيزات وعدم تقديم الدعم اللازم للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في ألعاب القوى و ترهقنا أجور النقل كون العملية التدريبية تتم في مدينة السويداء.

وأضاف الخطيب: وهناك مشكلة تتعلق بغياب الاستثمارات كون منشأة النادي أضحت بحاجة للترميم إضافة لإكمال الهنغار الذي مازال على الأساس منذ أكثر من 12 سنة، وهنا لابد من توجيه رسالة لاتحادات الألعاب بضرورة الاهتمام بالأندية وتقديم الدعم لها حسب تصنيفها ، فنحن نعتمد على استثمارات صالة النادي للأفراح ولكنها لم تعد تقدم المبلغ المطلوب لعدة أسباب وتصلنا بعض التبرعات وهي لا تفي بالغرض وننتظر مساعدة الاتحاد الرياضي العام بعد أن استمع رئيسه لمعاناة النادي في اجتماعنا معه قبل أسبوعين.