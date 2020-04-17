تسعة تعديلات على قانون كرة السلة…. آل رشي: اللعبة ستشهد تطوراً ملحوظاً لتصبح أكثر سرعة

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) تسعة تعديلات جديدة على مواد قانون اللعبة نهاية شهر آذار الماضي على أن يتم البدء بتطبيقها في جميع الاتحادات المنضوية تحت مظلته بدءاً من أيلول المقبل ، المحاضر الدولي شحادة آل رشي أوضح “للبعث” أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة النشاط داخل الملعب وستشهد تطوراً ملحوظاً في قوانينها لتصبح أكثر سرعة الموسم المقبل.

وأضاف آل رشي: التعديلات الجديدة تناولت عدة أوجه تتعلق في بعض منها بالأخطاء الفنية داخل الملعب مثل كيفية احتساب الخطأ المزدوج في المادة 15 المتعلقة بالتسديد النشط، وبشرح تفصيلي يوضح مدى أحقية اللاعب في الحصول على رميتين أو رمية جانبية، فيما جاءت المادة الخامسة مشددة على ضرورة إخراج اللاعب المصاب حال تلقيه أي مساعدة من خارج الملعب، بينما شملت التعديلات عدة لمواد القانون تنظيمية بالدرجة الأولى وتتعلق بزيادة كفاءة حكام الطاولة، وتخفيف العبء عن “المسجل” بمشاركة أكثر لـ “الميقاتي”، وجاء التعديل الأخير متعلقا بكيفية تطبيق إعادة التشغيل الفوري، وهو مشابه لنظام حكم الفيديو المساعد (VAR) المطبق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وعادة ما يلجأ إليها لحادثة خلافية في الملعب، وهي مطبقة فعليا في البطولات العالمية والقارية، ولكن يسعى الاتحاد الدولي لإلزام جميع الاتحادات بتطبيقها في مسابقاتها المحلية بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل، كما قام الاتحاد الدولي بإجراء تعديل على المادة الثالثة والمتعلقة بمحيط (حيز) اللاعب المهاجم، على أن يرسل مسودة تفصيلية في المستقبل تشرح فيها كيفية تطبيق هذا التعديل لجميع الاتحادات.

ونوه آل رشي إلى أنه سبق للاتحاد الدولي أن أجرى عدة تعديلات وقد جاءت كمرحلة ثالثة لتعديلات قام بها الاتحاد عامي 2018 و2019 توالياً، حيث هدف (فيبا) من تلك التعديلات إلى تطوير اللعبة وجعلها أكثر سرعة،وتقترب بدرجة كبيرة من النظام المعمول به في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة (NBA).

عماد درويش