كرة عامودا تثبّت أولى مشاركاتها الخارجية

عامودا- عبد العظيم العبد الله

ينتظر نادي عامودا أهم مشاركة كروية لفريقه الأنثوي مع نهاية العام الجاري بعد إقرار الاتحاد الرياضي العام تثبيت المشاركة في بطولة غرب أسيا في الأردن ، بعد تتويج الفريق بأول بطولة للسيدات على مستوى القطر.

المشاركة الأهم في تاريخ كرة عامودا تحدث عنها”للبعث” رئيس النادي إبراهيم سلفيج بقوله: السعي والهدف لدى فريقنا تحقيق إنجاز رياضي غير مسبوق، ليكون إكمالا لما حققناه في البطولة المحليّة، وقد شكل ذلك الانتصار فرحة كبيرة لدى جمهور ومحبي نادينا ولرياضيي المحافظة عامة، ستكون هناك خطة فنية وإدارية تليق بالحدث، وبرنامج يستمر حتى موعد البطولة نهاية العام الجاري، حالياً نلتزم بالتعليمات بعدم إقامة الأنشطة والتجمعات، لذلك ليست هناك تمارين وهذا عائق كبير أمامنا، نأمل بتكثيف التمارين وإجراء أكثر من معسكر في القامشلي وفي محافظة اخرى للوصول إلى الجاهزية المطلوبة مع إعلان استئناف الحياة الرياضية.

وأكّد السلفيج أنّ القيادة الرياضية في الحسكة ودمشق لها فضل كبير بدعم النادي وكرة القدم للسيدات خاصة طوال الفترة الماضية، والأمل كبير باستمرار الدعم المادي والمعنوي حتى موعد البطولة وتحقيق إنجاز رياضي سوري بهمة سيدات النادي.