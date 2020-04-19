تعديل أوقات حظر التجوال مع بداية رمضان.. وإعادة افتتاح المهن التجارية والخدمية وفق برنامج محدّد

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجوال المفروضة في جميع المحافظات اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، مع الاستمرار بالحظر المفروض بين مراكز المدن والأرياف وبين المحافظات، والتشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر والإغلاقات المفروضة بهدف الحفاظ على السلامة العامة، بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وخلال اجتماع الفريق أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

وفيما يتعلق بالعملية التدريسية تم الطلب من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها عندما تصبح الظروف مناسبة وفق إجراءات السلامة التامة.

وتم تكليف وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والإعلام والاتصالات والتقانة إعداد برامج خاصة تدعم التعليم الالكتروني وتعزز من علاقة الطلاب مع الكتاب وفق الإمكانات المتاحة بالاعتماد على الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تضمن جودة ونوعية خدمات التعليم الالكتروني.

كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والمحافظين تنظيم عمليات التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين كما تقرر إعطاء الأولوية في منح “بدل التعطل” للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة.

وتقرر خلال الاجتماع افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات على أن يتم تنظيم آلية المراجعة بما يؤمن السلامة الصحية مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة المرخصة.

وفيما يخص الحركة التجارية وافق الفريق الحكومي على إعادة افتتاح كل المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة وتم تحديد فترة العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة.

وتم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع الاتحادات المعنية “الصناعة والحرفيين” لوضع تصور واضح حول استئناف النشاط في المناطق الصناعية والحرفية على أن يتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها من خلال تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين باليوم نفسه ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.

وتم تكليف وزارة الداخلية التنسيق مع جهات الإدارة المحلية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة في جميع المحلات تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة بمستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة.

وتم التأكيد على متابعة نتائج كل الإجراءات ومراجعتها وتقييمها بشكل مستمر بحيث يصار إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها في ضوء ما يترتب عليها من نتائج على الصعيدين الاقتصادي والصحي.

هذا أصدرت وزارة الداخلية تعميماً للوحدات الشرطية بآليات تنفيذ تلك القرارات، وأوضحت أنه بالنسبة لتقسيم أيام الأسبوع بين أصحاب المهن والمحال التجارية فيتم السماح بفتح محلات الخرداوات وأدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها المنزلية وغيرها والاكسسوارات بمختلف أنواعها كل يوم أحد، ومحلات الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها يومي الاثنين والأربعاء، وذلك من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

ويتم وفق التعميم السماح يومي الثلاثاء والخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بفتح بقية الفعاليات الخاصة والمحال لكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن “خياطين ومغاسل سيارات وكوي ملابس ومكتبات وحلويات وأدوات صحية وأجهزة خلوية ومستلزماتها ومحلات بيع الزهور وغيرها ولف وإصلاح المحركات والتمديدات الكهربائية والتريكو والتطريز والنسيج الشرقي والتنجيد وتطريق المعادن وتطعيمها والنقش عليها والقرميد والبلاط والموزاييك الخشبي والصدفيات وقطع تبديل السيارات والزجاج اليدوي وحرفة البروكار والدامسكو”.

أما بالنسبة لمحال الحلاقة الرجالية والنسائية فأوضح التعميم أنه سيتم السماح بفتحها جميع أيام الأسبوع /من الأحد وحتى الخميس/ من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً على أن يلتزم الحلاقون خلالها بارتداء لباس وقائي /شبيه بلباس العاملين بالمشافي/ طوال فترة العمل اليومي مع إلزامهم بتنظيم تواجد عدد محدد من الزبائن داخل المحل /زبون واحد وأكثر حسب مساحة المحل وقدرته الاستيعابية/ مشيراً في الوقت ذاته إلى منع البسطات وإشغال الأرصفة تحت أي مسمى أو صفة.

وشدد التعميم على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامتين تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة بارتداء مستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة كما أقرتها وزارة الصحة وغير ذلك.

ووفق التعميم يتم تنظيم عمل المدن والمناطق الصناعية بحيث تستمر المدن الصناعية بعملها كما هو معمول به حالياً، أما المناطق الصناعية فيتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها بعد تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين باليوم نفسه على أن يتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.

ولفت التعميم إلى أن جميع الفعاليات التي تم السماح لها بالافتتاح تلتزم بالفتح خارج أوقات الحظر المفروض وبعدد عمالة بالحد الأدنى وتراعي فيها متطلبات الحفاظ على الصحة العامة من النظافة والتعقيم وعدم التجمعات وغيرها، مبيناً أن هذه الإجراءات تنفذ بالتنسيق مع المحافظين ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية وقادة الوحدات المعنيين بحسن التنفيذ.