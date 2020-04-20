التزام كامل لفنية الحسكة الكروية .. وأفكار للحفاظ على الجاهزية

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

تواصل اللجنة الفنية لكرة القدم في الحسكة عملها ومتابعتها لأندية المحافظة مع الحفاظ على التوصيات والتوجيهات التي حددتها القيادة الرياضية بما يخص إيقاف النشاط لضمان سلامة اللاعبين بالدرجة الأولى، رئيس اللجنة الكابتن أحمد الصالح بيّن “للبعث” وجود أفكار للمحافظة على جاهزية أندية الحسكة رغم الإجراءات الوقائية قائلاً: التزامنا كامل بعدم وجود أي تجمع رياضي، وهو ما وجهنا به أنديتنا كافة والالتزام كامل من قبلهم، عملنا طوال الفترة الماضية قائم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للرد على تساؤلات الأندية وتوجيهها بشكل صحيح لترتيب أمورها الفنية والإداريّة، وتعميم كل البلاغات والتوجيهات الصادرة من اتحاد كرة القدم للأندية، حرصنا كبير لعودة رياضة الحسكة إلى الواجهة والمنافسة على مستوى القطر وهو حق مشروع لنا، وهناك حماس كبير لدى الأندية لتحقيق ذلك، والحرص الأكبر والأهم استئناف النشاط الرياضي على مستوى القطر، ومعها ستعلن رياضة الحسكة عودة قوية وبهمة عالية وفي كافة الأعمار، وسيكون هناك اهتمام خاص بأهم مشاركة لرياضة المحافظة، وهي مشاركة سيدات عامودا بكرة القدم في بطولة غرب آسيا نهاية العام الجاري، وسيكون التعاون كبير في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للإعداد المثالي للفريق ،مع اهتمام ومواكبة اللجنة الفنيّة لكافة أنديتنا، فمن الضروري أن تكون جميعها بأتم الجاهزية لعودة النشاط الرياضي في أي وقت تقرره القيادة الرياضية.