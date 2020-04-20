تطبيق لـ “غسل الأيدي” على الساعات الذكية

طورت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية تطبيقا مخصصا لـ”غسل الأيدي” على الساعات الذكية. وأشارت إلى أن تطبيق “غسل الأيدي” الجديد، يسعى لإبقاء الناس في أمان أثناء فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. ويعمل التطبيق الجديد، وفق المعايير الاحترازية الدولية المقررة من منظمة الصحة العالمية، والتي توصي بغسل الأيدي بشكل متكرر، حيث يذكر المستخدم بضرورة غسل الأيدي عند دخوله المنزل لمدة 20 ثانية كاملة. ​وسيطالبك التطبيق الخاص بشركة “سامسونغ” بضرورة غسل الأيدي بصورة مستمرة لمدة 20 ثانية، كما يمكن للمستخدم أن يضبط المنبه لتذكيره بتشغيل التنبيه ليكون مرتبطا بتوقيتات معينة أو تعليقات لمسية مثلا عند خلع الساعة أو عند دخول المنزل. ويذكر التطبيق عند تنبيهه المستخدم “أمامك 5 ثوان لتشغيل الصنبور ووضع الصابون، ثم 20 ثانية لغسل يدك”.