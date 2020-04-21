اعلان/ إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثانية تعلن مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع / 300 / بحلب عن حاجتها: تقديم محولة تغذية استطاعة /900/ ك.ف.أ /تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان3541

إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثانية

اسم الجهة المعلنة: مؤسسة الاسكان العسكرية – الفرع / 300 /بحلب

نوع الإعلان: (إعلان طلب عروض)

التصنيف: تقديم محولة تغذية استطاعة /900/ ك.ف.أ

أخر موعد لاستلام العروض الساعة الرابعة عشرة من تاريخ 10/ 5 / 2020.

تعلن مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع / 300 / بحلب عن حاجتها: تقديم محولة تغذية استطاعة /900/ ك.ف.أ

على من يود الاشتراك مراجعة الفرع / 300/ بحلب الكائن في منطقة الحمدانية – الحي الثالث – خلف الاطفائية للحصول على دفتر الشروط الخاصة (الحقوقية والمالية والفنية) لقاء مبلغ (15000) ل.س

تدفع في صندوق الفرع.

التأمينات الأولية: / 2.000.000 / ل.س فقط مليونا ليرة سورية لا غير تدفع اصولاً.

التأمينات النهائية: (5%) من القيمة الاجمالية للعقد.

مدة الالتزام العارض بعرضه / 60 / يوما من تاريخ آخر موعد لقبول العروض.

مدة التنفيذ: /90/ يوم.

تقدم العروض الى ديوان الفرع / 300 / بحلب ضمن مغلف مغلق ومختوم وممهور بختم العارض ويحتوي على ثلاث مغلفات:

المغلف الاول: يحتوي على الاوراق الثبوتية والتأمينات الاولية

المغلف الثاني: يحتوي على العرض الفني.

المغلف الثالث: يحتوي على العرض المالي الذي يتضمن الأسعار الإفرادية والإجمالية.

تفض العروض في اليوم التالي لتاريخ الإغلاق

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مــديــر الــفــرع 300 بحلب