اعلان/ تعلن الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عن إجراء مناقصة داخلية رقم 20/2020 حسب أحكام القانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004 لشراء قطع تبديلية لزوم آلات المعمل/تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان  63696     

مناقصة داخلية رقم 20/2020

تعلن الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عن إجراء مناقصة داخلية رقم 20/2020 حسب أحكام القانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004 لشراء قطع تبديلية لزوم آلات المعمل وذلك حسب الشروط والمواصفات الواردة في دفتر الشروط الذي يمكن الحصول عليه من الدائرة التجارية في الشركة مقابل مبلغ /10000/ ل.س .

التأمينات المؤقتة : /6000000/ ليرة سورية فقط ستة ملايين ليرة سورية لاغير .

التأمينات النهائية : 10 % من قيمة التعاقد .

مدة التوريد : / 130 / يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة .

يتحمل المورد رسم طابع العقد وأجور الإعلان ورسم الإدارة المحلية ورسم اعادة الإعمار .

مدة ارتباط العارض بعرضه 45 يوما” من اليوم الذي يلي تاريخ الإغلاق .

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه 60 يوماً .

تقدم العروض إما مباشرة أو بالبريد المسجل إلى ديوان الشركة قبل انتهاء الدوام الرسمي من يوم الأثنين 11/5/2020 .

تحدد جلسة فض العروض الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 12/5/2020 .

يمكن الإطلاع على الإعلان ودفاتر الشروط الخاصة من خلال موقعي :

الشركة : www.damacable.com.sy .

المؤسسة العامة للصناعات الهندسية :www.handasieh.sy .

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المدير العام