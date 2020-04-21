اعلان/تعلن المؤسسة العامة للتبغ عن طلب عروض داخلي برقم (37/2020) لتقديم مادة أصابع فلتر جاهزة للاستخدام في معامل المؤسسة /تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان3552

إعلان داخلي 37/2020

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اسم الجهة المعلنة : المؤسسة العامة للتبغ

نوع الإعلان : إعلان عن طلب عروض داخلي

التصنيف: ” تقديم مواد أولية

آخر موعد لاستلام العروض: نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 12/5/20

بناءً على أحكام الفصل الرابع من القانون رقم /51/ لعام 2004

تعلن المؤسسة العامة للتبغ عن طلب عروض داخلي برقم (37/2020) لتقديم مادة أصابع فلتر جاهزة للاستخدام في معامل المؤسسة وفق الكميات التالية :

الطول/مم القطر/مم الكمية المطلوبة التأمينات الجزئية /ل.س 120 مم عادي 7.95 160 مليون إصبع 22,320,000 120مم معدل 7.87 80 مليون إصبع 11,100,000 112مم 7.87 280 مليون إصبع 39,000,000

وفق ما هو وارد بدفتري الشروط الحقوقي المالي والفني ووفق الأسس المبينة أدناه:

1- تقدم العروض إلى ديوان المديرية العامة باللاذقية – الكورنيش الغربي – حي الكاملية أو بديوان أحد الفروع (الشمالية – الساحلية – الجنوبية) في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 12/5/2020 الثاني عشر من شهر أيار لعام ألفان وعشرون .

2-التأمينات المؤقتة (72,420,000) ل.س فقط اثنان وسبعون مليون وأربعمائة وعشرون ألف ليرة سورية لاغير .

3- التأمينات النهائية : ( 10 %) من قيمة العقد .

4- مدة ارتباط العارض بعرضه :(120) يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق.

5- مدة التنفيذ : (90) يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة وفق برنامج زمني تحدده المؤسسة .

6- مدة الضمان: سنة كاملة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.

7- تقبل العروض الجزئية والتأمينات الجزئية لها ولا يمكن تجزئة البند الواحد .

8-على العارض تقديم نماذج للاختبار وفق الكميات المحددة في دفتر الشروط والمواصفات الفنية خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ الإغلاق .

9- يرجع إلى دفتري الشروط الخاصة الحقوقية المالية والفنية في كل ما لم يرد عليه النص بهذا الإعلان .

10-من يود الإشتراك عليه مراجعة الجهات المذكورة أعلاه للحصول على وثائق الإعلان بمبلغ وقدره /50000/ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لاغير.

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المدير العام

للمؤسسة العامة للتبغ