اعلان/تعلن المؤسسة العامة للتبغ عن طلب عروض داخلي برقم (37/2020) لتقديم مادة أصابع فلتر جاهزة للاستخدام في معامل المؤسسة /تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان3552
إعلان داخلي 37/2020
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اسم الجهة المعلنة: المؤسسة العامة للتبغ
نوع الإعلان: إعلان عن طلب عروض داخلي
التصنيف: ” تقديم مواد أولية
آخر موعد لاستلام العروض: نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 12/5/20
بناءً على أحكام الفصل الرابع من القانون رقم /51/ لعام 2004
تعلن المؤسسة العامة للتبغ عن طلب عروض داخلي برقم (37/2020) لتقديم مادة أصابع فلتر جاهزة للاستخدام في معامل المؤسسة وفق الكميات التالية :
|الطول/مم
|القطر/مم
|الكمية المطلوبة
|التأمينات الجزئية /ل.س
|120 مم عادي
|7.95
|160 مليون إصبع
|22,320,000
|120مم معدل
|7.87
|80 مليون إصبع
|11,100,000
|112مم
|7.87
|280 مليون إصبع
|39,000,000
وفق ما هو وارد بدفتري الشروط الحقوقي المالي والفني ووفق الأسس المبينة أدناه:
1- تقدم العروض إلى ديوان المديرية العامة باللاذقية – الكورنيش الغربي – حي الكاملية أو بديوان أحد الفروع (الشمالية – الساحلية – الجنوبية) في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 12/5/2020 الثاني عشر من شهر أيار لعام ألفان وعشرون .
2-التأمينات المؤقتة (72,420,000) ل.س فقط اثنان وسبعون مليون وأربعمائة وعشرون ألف ليرة سورية لاغير .
3- التأمينات النهائية : ( 10 %) من قيمة العقد .
4- مدة ارتباط العارض بعرضه :(120) يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإغلاق.
5- مدة التنفيذ : (90) يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة وفق برنامج زمني تحدده المؤسسة .
6- مدة الضمان: سنة كاملة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.
7- تقبل العروض الجزئية والتأمينات الجزئية لها ولا يمكن تجزئة البند الواحد .
8-على العارض تقديم نماذج للاختبار وفق الكميات المحددة في دفتر الشروط والمواصفات الفنية خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ الإغلاق .
9- يرجع إلى دفتري الشروط الخاصة الحقوقية المالية والفنية في كل ما لم يرد عليه النص بهذا الإعلان .
10-من يود الإشتراك عليه مراجعة الجهات المذكورة أعلاه للحصول على وثائق الإعلان بمبلغ وقدره /50000/ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لاغير.
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المدير العام
للمؤسسة العامة للتبغ