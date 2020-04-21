اعلان/تعلن مؤسسة الإسكان العسكرية ـ الفرع /3/ بحلب عن استدراج عروض أسعار لتقديم جهاز قائس مساحة (( دستومات )) . /تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان3542
إعــلان للمـرة الأولـى
بالسرعة الكليـة :
تعلن مؤسسة الإسكان العسكرية ـ الفرع /3/ بحلب عن استدراج عروض أسعار
لتقديم جهاز قائس مساحة (( دستومات )) .
ـ التأمينات الأولية : /500000/ ل.س فقط خمسمائة ألف ليرة سورية تقدم بموجب شيك مصدق أو نقداً أو كفالة مصرفية أو إيداع مصرفي .
ـ التأمينات النهائية : / 5% / من قيمة العقد .
ـ مدة التنفيذ : /15/ يوماً من تاريخ تبلغ أمر المباشرة الخطي .
ـ مدة التزام العارض بعرضه / 60 / يوما .
ـ يمكن مراجعة الدائرة المالية لشراء دفتر الشروط الخاصة بقيمة /10000/ ل.س
ـ تقع أجور الإعلان على عاتق المتعهد .
ـ تقدم العروض إلى ديوان الفرع /3/ بحلب ـ الحمدانية ضمن مغلف كبير عليه اسم العارض
الثلاثي وعنوانه مفصلاً ويحتوي على ثلاثة مغلفات :
ـ المغلف الأول : يحتوي على الأوراق الثبوتية اللازمة للتعاقد مع التأمينات الأولية
ـ طلب الاشتراك ملصق عليه طوابع مالية بقيمة /1500/ ل.س .
ـ المغلف الثاني : يحتوي على العرض الفني .
ـ المغلف الثالث : يحتوي على العرض المالي .
تقبل العروض لغاية يوم الواقع في / 4 /2020 .
تفض العروض في إدارة الفرع /3/ بحلب الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء
الواقع في / 4 /2020.
3542
مدير الفرع (3) بحلب