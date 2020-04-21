اعلان/تعلن مؤسسة الإسكان العسكرية ـ الفرع /3/ بحلب عن استدراج عروض أسعار لتقديم جهاز قائس مساحة (( دستومات )) . /تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان3542

إعــلان للمـرة الأولـى

بالسرعة الكليـة :

تعلن مؤسسة الإسكان العسكرية ـ الفرع /3/ بحلب عن استدراج عروض أسعار

لتقديم جهاز قائس مساحة (( دستومات )) .

ـ التأمينات الأولية : /500000/ ل.س فقط خمسمائة ألف ليرة سورية تقدم بموجب شيك مصدق أو نقداً أو كفالة مصرفية أو إيداع مصرفي .

ـ التأمينات النهائية : / 5% / من قيمة العقد .

ـ مدة التنفيذ : /15/ يوماً من تاريخ تبلغ أمر المباشرة الخطي .

ـ مدة التزام العارض بعرضه / 60 / يوما .

ـ يمكن مراجعة الدائرة المالية لشراء دفتر الشروط الخاصة بقيمة /10000/ ل.س

ـ تقع أجور الإعلان على عاتق المتعهد .

ـ تقدم العروض إلى ديوان الفرع /3/ بحلب ـ الحمدانية ضمن مغلف كبير عليه اسم العارض

الثلاثي وعنوانه مفصلاً ويحتوي على ثلاثة مغلفات :

ـ المغلف الأول : يحتوي على الأوراق الثبوتية اللازمة للتعاقد مع التأمينات الأولية

ـ طلب الاشتراك ملصق عليه طوابع مالية بقيمة /1500/ ل.س .

ـ المغلف الثاني : يحتوي على العرض الفني .

ـ المغلف الثالث : يحتوي على العرض المالي .

تقبل العروض لغاية يوم الواقع في / 4 /2020 .

تفض العروض في إدارة الفرع /3/ بحلب الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء

الواقع في / 4 /2020.

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مدير الفرع (3) بحلب