اعلان/ تعلن محافظة دمشق عن رغبتها بإجراء مناقصة لتعهد مشروع تشغيل محطة نقل القمامة بمنطقة الكسوة لعام 2020 ./تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان3537

إعــلان مناقصـة

تعلن محافظة دمشق عن رغبتها بإجراء مناقصة لتعهد مشروع تشغيل محطة نقل القمامة بمنطقة الكسوة لعام 2020 .

وفقا” للشروط الفنية ودفتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية ووفقا” لما يلي :

– التأمينات الأولية : 5% من قيمة الكشف التقديري البالغة قيمته /161265000/ ل.س فقط مائة وواحد وستون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألف ليرة سورية لاغير تدفع بموجب شيك مصدق لأمر محافظة دمشق أو مجير لأمر محافظة دمشق أو بموجب كفالة مصرفية مدون عليها اسم المشروع المحررة لأجله أو نقداً لصندوق محافظة دمشق.

– التأمينات النهائية : 10% من قيمة العقد.

وفي حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية باسمهم جميعاً تحت طائلة رفض عرضهم وأن يتضمن عرضهم عبارة بأنهم متكافلين ومتضامنين

– مدة تنفيذ التعهد : /365/ يوماً تقويمياً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد المرشح أمر المباشرة .

– غرامة التأخير : 02% اثنان بالألف عن كل يوم تأخير على أن لايتجاوز20% من القيمة الإجمالية للعقد.

– يتحمل العارض المرشح كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تنفيذ العقد.

– مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض ويبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه مدة / 90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه خطياً إحالة المناقصة عليه .

– يمكن الاطلاع والحصول على الإضبارة من دائرة الخزينة لدى محافظة دمشق بعد تسديد قيمتها البالغة (75000) ل.س فقط خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لاغير .

– تقدم العروض وفق ما نص عليه نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 .

– يطبق على العقد أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 .

– تقدم العروض إلى دائرة المراسلات في مبنى محافظة دمشق (ساحة يوسف العظمة) خلال مدة أقصاها الساعة الثانية ظهرا” من يوم 10/5/2019 وتفض العروض في اليوم التالي الساعة الحادية عشر في مكتب لجنة المناقصات وطلب العروض بمحافظة دمشق.

– على العارض تقديم وثيقة اشتراكه بنشرة الإعلانات الرسمية لهذا العام .

– يمكن الاطلاع على الإعلانات على الموقع (www. damascus.gov.sy) .

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محافظ دمشق