اعلان/تعلن وزارة الصحة عن رغبتها بإجراء مناقصة  داخلي بطريقة الظرف المختوم لتقديم مواد ومستهلكات طبية حسب جدول الكميات  الربعية  المرفق مع دفتر الشروط الفني  للمواد /تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان63700

إعلان مناقصة داخلي بالسرعة الكلية

تعلن وزارة الصحة عن رغبتها بإجراء مناقصة داخلي بطريقة الظرف المختوم لتقديم مواد ومستهلكات طبية حسب جدول الكميات الربعية المرفق مع دفتر الشروط الفني للمواد كمامات (ماسك جراحي ) – قبعة – كفر تشوز – كفوف طبية عقيمة كفوف لاتكس.

– التأمينات الأولية: بمبلغ / 10000000 / ل.س فقط عشرة ملايين ليرة سورية لا غير بموجب كفالة مصرفية من مصرف معتمد بالقطر العربي الســــوري أو شيك مصدق لأمر وزارة الصحة ولا يقبل الشيك لأمره

– التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة.

– غرامة التأخير: واحد بالألف عن كل يوم تأخير.

– مدة العقد : 30 يوماً من تاريخ تبلغ أمر المباشرة طريقة التسليم : على دفعتين خلال مدة العقد – الدفعة الأولى خلال 7 أيام من تاريخ تبلغ أمر المباشرة من تاريخ أمر المباشرة على أن لا تقل عن 25% من الكمية المطلوبة وباقي الكمية تسلم خلال مدة العقد

– مكان التسليم : مستودعات وزارة الصحة ( الإدارة المركزية ).

-سعر الإضبارة : / 50000 /ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير.

– يحق للعارض التقدم لبند واحد أو أكثر للبنود التالية ( كمامات – قبعة – بوط طبي ) أما الكفوف يحق للعارض التقديم على احد القياسات أو كافة القياسات .

مدة ارتباط العارض بعرضه ستة أشهر من تاريخ انتهاء تقديم العروض أما بالنسبة للعارض المرشح /6/ أشهر من تاريخ الإحالة وفق أحكام المادة 25 من القانون 51 لعام 2004.

الأوراق المطلوبة : مغلف الأوراق الثبوتية المنصوص عليها بالقانون /51/ لعام 2004 وطلب اشتراك ملصق عليه طابع بقيمة /1500/ ل.س ومتضمناً التأمينات

المؤقتة + نماذج للمعاينة محدد عليها بلد المنشأ واسم الشركة الصانعة ولا يمكن استعادتها + مغلف العرض المالي

يتم الحصول على دفاتر الشـــــــــروط الحقوقية والمالية والفنية من مديرية العقود بوزارة الصحـــة خلال الدوام الرسمي تقدم العروض إلى ديوان مديرية العقود في وزارة الصحة حتى نهاية الدوام الرسمي يوم 3/5 /2020 ويتم فض العروض في اليوم التالي .

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وزير الصحة