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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان/ يعلن مجلس بلدية عبطين : عن إجراء مزايدة بالظرف المختوم لاستثمار الفرن العائد لبلدية عبطين لعام 2020/تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان23612

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إعلان مزايدة بالظرف المختوم

ـ يعلن مجلس بلدية عبطين :

ـ عن إجراء مزايدة بالظرف المختوم لاستثمار الفرن العائد لبلدية عبطين لعام 2020.

  • تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 27-5-2020.
  • يتم فض العروض في مبنى البلدية بتمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 28-5-2020
  • مدة استثمار الفر ن عشرة سنوات ميلادي
  • مدة صيانة الفرن /50 / فقط خمسون يوماً لا غير .
  • التأمينات الأولية (100000) فقط مائة ألف ليرة سورية
  • التأمينات النهائية 10 % من قيمة العقد
  • تقدم هذه العروض مرفقة بجميع الأوراق الثبوتية اللازمة
  • يقع على المتعهد صيانة وتجهيز الفرن
  • يمكن مراجعة البلدية للاطلاع على دفتر الشروط خلال أوقات الدوام الرسمي
  • تقبل التأمينات الأولية بموجب شيك مصدق أو نقداً أو كفالة مصرفية
  • مدة ارتباط العارض تسعون يومأً /90/ يوماً من تاريخ الإحالة
  • قيمة الإضبارة /1000/ ل.س
  • إذا كان العارض أكثر من شخص فيجب دفع مبلغ التأمينات الأولية و النهائية من قبل جميع الشركاء معاً وأن يتضمن طلب الاشتراك عبارة (بالتكافل والتضامن )

23612                                                                                           

  رئيس مجلس بلدية عبطين  

                          

 

 

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