اعلان/ يعلن مجلس بلدية عبطين : عن إجراء مزايدة بالظرف المختوم لاستثمار الفرن العائد لبلدية عبطين لعام 2020/تاريخ النشر22-4-2020 /رقم الاعلان23612
إعلان مزايدة بالظرف المختوم
ـ يعلن مجلس بلدية عبطين :
ـ عن إجراء مزايدة بالظرف المختوم لاستثمار الفرن العائد لبلدية عبطين لعام 2020.
- تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 27-5-2020.
- يتم فض العروض في مبنى البلدية بتمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 28-5-2020
- مدة استثمار الفر ن عشرة سنوات ميلادي
- مدة صيانة الفرن /50 / فقط خمسون يوماً لا غير .
- التأمينات الأولية (100000) فقط مائة ألف ليرة سورية
- التأمينات النهائية 10 % من قيمة العقد
- تقدم هذه العروض مرفقة بجميع الأوراق الثبوتية اللازمة
- يقع على المتعهد صيانة وتجهيز الفرن
- يمكن مراجعة البلدية للاطلاع على دفتر الشروط خلال أوقات الدوام الرسمي
- تقبل التأمينات الأولية بموجب شيك مصدق أو نقداً أو كفالة مصرفية
- مدة ارتباط العارض تسعون يومأً /90/ يوماً من تاريخ الإحالة
- قيمة الإضبارة /1000/ ل.س
- إذا كان العارض أكثر من شخص فيجب دفع مبلغ التأمينات الأولية و النهائية من قبل جميع الشركاء معاً وأن يتضمن طلب الاشتراك عبارة (بالتكافل والتضامن )
23612
رئيس مجلس بلدية عبطين