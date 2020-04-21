بطولة كرويّة في الحسكة بمناسبة عيد الجلاء

الحسكة-عبد العظيم العبد الله

احتفى أبناء قرية الذيبة في ريف الحسكة بعيد الجلاء الرابع والسبعين من خلال تنظيم بطولة كرويّة شاركت فيها عدّة فرق رياضية من القرية نفسها للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد بيّن منظمو البطولة بأن قرية الذيبة أو قرية الشهداء كما يطلق عليها لتقديمها نخبة من شبابها وأهلها دفاعاً عن تراب الوطن وعزته، أن البطولة شهدت مشاركة ثماني فرق من القرية نفسها إيماناً منهم بعدم الإكثار من التجمعات البشرية، لكن الأهم عندهم أن يحتفوا بالجلاء العظيم، فكان الاحتفال ببطولة كروية، ويومياً كان هناك مباراة كروية، ويمنع فيها التجمعات والاحتكاكات البشرية، مع الالتزام بباقي التفاصيل الأخرى التي تضمن السلامة والأمان لأبناء القرية.

وأكّد المنظمون أن القرية وأهلها كانوا دوماً في مقدمة المحتفلين بأي حدث ونشاط فيه عبق الوطن وتاريخه وأصالته، وستكون القرية كما العهد دوماً في كافة المحافل والمناسبات الوطنية، والنشاط الرياضي الحالي بالإضافة للأهمية الوطنية، فهو تنشيط للحالة الرياضية في القرية، وحتى يحافظ الرياضيون واللاعبون على لياقتهم ومستواهم الفني، وكل ذلك ضمن الضوابط والإجراءات الاحترازية.