جولة إطلاعية على منشآت حماة الرياضية

حماة- منير الأحمد

قامت الرفيقة رضية سقر رئيسة مكتب الشباب الفرعي في فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي يرافقها رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون والمهندس مهند خباز رئيس دائرة المنشآت الرياضية في المحافظة بزيارة اطلاعية وتفقدية لمنشأة نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية، وتم استلام المقر الإداري للمنشأة الذي كان مشغول سابقاً،كما شملت الزيارة منشأة نادي الطليعة وتمت مناقشة المخطط التنظيمي للمنشأة والفعاليات التي ستبنى عليها مستقبلاً والتي يبلغ مساحتها حوالي 40 دونم تقريباً.

كما اطلعت على سير عملية التنظيف والتعقيم التي تقوم بها اللجنة التنفيذية لكافة مرافق منشأة صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية وذلك تنفيذاً لقرارات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا لتكون جاهزة عند عودة النشاط الرياضي في الفترة القادمة.

ودعت الرفيقة سقر إلى تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة لتوصيف الواقع الحالي لمنشأة الفروسية والنادي والعمل على تجهيز مطارح الاستثمار التابعة للنادي معبرة عن إعجابها بالمخطط التنظيمي لمنشأة نادي الطليعة التي سيتم استثمارها مستقبلاً ، واعدة بتذليل كافة المعوقات التي ستواجه إدارة النادي في تنفيذه.

من جانبه أكد رئيس اللجنة التنفيذية عبد الرزاق زيتون في تصريح “للبعث” أن اللجنة تعكف حالياً لدراسة الواقع التنظيمي ووضع خطط وبرامج للنهوض بجميع الألعاب ورسم خارطة رياضية على مستوى المناطق مشيراً إلى وجود أكثر من موقع استثماري يتم دراسته ووضع دفاتر الشروط ليتم البدء بالاجراءات القانونية لوضعه في الاستثمار بما يخدم الرياضة الحموية.