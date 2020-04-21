“ناديك ببيتك” حملة رياضية تغزو البيوت السورية…

نجح طلاب السنة الأخيرة في كلية الرياضة بمحافظة حماة في ترويجهم لحملة بعنوان “ناديك ببيتك” وذلك بعد أسبوع من إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف الحملة إلى جعل السوريين يمارسون الرياضة في منازلهم خلال فترة الحظر الطوعي، وبهذه الطريقة يجنون عدة فوائد أهمها تقوية مناعة أجسامهم، بعد تأكيد العديد من الأطباء على الأثر الإيجابي لممارسة الرياضية المعتدلة في تقوية جهازنا المناعي، وكذلك ملء وقت الفراغ بما يعمّ بالفائدة والتسلية على جميع أفراد الأسرة، حيث تشمل الحملة إرسال مقاطع فيديو يصورها المشاركون من داخل منازلهم وهم يؤدون مجموعة تمارين (أو تمرين واحد) شريطة استخدام أثاث المنزل أو أي مقتنيات منزلية تساعد في ابتكار تمارين أو تكوين أجهزة بديلة لتلك التي نجدها في النوادي، وسيصار إلى اختيار أكثر ثلاثة مقاطع ابتكاراً كل أسبوع والتنويه بنشر هذه المقاطع من قبل كل المشاركين في الحملة كجائزة معنوية.

وتبنت بعض الفعاليات الرياضية الترويج لهذه الحملة وفي مقدمتها اللجنة العليا للمواي تاي والتي اعتبرتها خطوة فاعلة ومهمة جداً تضمن دخول مختلف أنواع الرياضات إلى كل منزل، كما تساهم بشكل غير مباشر في نشر لعبة المواي تاي، ذلك أن أغلب لاعبي هذه الرياضة القتالية شاركوا في مقاطع استعراضية تمّ تداولها بشكل كبير، وهنا حقيقةً يكمن سرّ نجاح هذه الحملة.

ويتمنى منظمو الحملة أن يتمّ رعايتها حتى لا تقتصر الجوائز على الحالة النفسية وإنما المساهمة ولو بشكل بسيط في المساعدة الاجتماعية.

سامر الخيّر