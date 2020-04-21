هالاند وليفاندوفيسكي وإيموبيلي يحتفظون بلقب الأفضل حتى عودة الدوريات

يعتبر كثيرون المهاجم الشاب النرويجي إيرلينغ براوت هالاند والمنضم حديثاً إلى بوروسيا دورتموند الألماني أفضل لاعب خلال الموسم الجاري مستندين إلى الأرقام التي استطاع تحصيلها وخاصة على صعيد القارة العجوز ومن المشاركة الأولى، حيث بات اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أهدفاً مع فريقين مختلفين في نفس النسخة من البطولة، بعد تعديل قانون منع مشاركة اللاعب المنتقل في فترة الانتقالات الشتوية من المشاركة مع فريقه الجديد في ذات النسخة، وكان هالاند قد شارك مع ناديه السابق سالزبورغ النمساوي في الأدوار السابقة وسجل ثمانية أهداف في ست مباريات، قبل الانتقال إلى دورتموند.

وعادل النرويجي الرقم التهديفي للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي هدّاف بايرن ميونيخ الألماني في عدد الأهداف المسجلة في النسخة الحالية للبطولة ولكل منهما 10 أهداف، إلا أن هالاند بات أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل لهذا الرقم في موسم واحد، كما كتب أرقاما قياسية أخرى مثل أنه أصبح أول لاعب في تاريخ ناديه الألماني يسجل في ظهوره الأول بالمسابقات الثلاث الكبرى، وهي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، بل وامتد تفوقه إلى تاريخ كل الأندية الألمانية التي لم تتعاقد من قبل مع لاعب تمكن من تسجيل 11 هدفاً في أول سبع مباريات، وبدأ النجم النرويجى تألقه هذا الموسم وهو مع فريقه السابق ، بعد تسجيله الهدف رقم 26 من 18 مباراة خاضها مع الفريق خلال الموسم وأغلب هذه الأهداف جاء بهاتريك حيث سجل خمسة هاتريكات.

ولأنه موهبة يتوقع لها مستقبل واعد، تنافست عليه الأندية الأوروبية الكبرى ولكن ستضطر جميعها إلى الانتظار، فقد تبين أن الشرط الجزائي المتضمن في عقده لا يمكن تفعيله حتى العام 2022، وترددت أنباء أن بوروسيا دورتموند يطب قيمة الشرط الجزائي البالغة 65 مليون يورو نظير السماح له بالرحيل.

ويختلف كثيرون مع النظرية التي تفضل هالاند عن باقي نجوم الساحرة المستديرة والذين يتواجدون أصلاً في كل حدث وخبر، وتصبّ أغلب التحليلات إلى تفضيل ليونيل ميسي، وهو أمر غير مفاجئ فالنجم الأرجنتيني سجل هذا الموسم 19 هدفاً ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وهناك من يرشح كفة الشاب الآخر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي سجل 18 هدفاً في 20 مباراة ليواصل وضع نفسه في قائمة أفضل المهاجمين في العالم.

لكن الاختيار الأفضل محصور حقيقة بين نجمين لا يختلف اثنان على تألقهما اللافت هذا الموسم، الأول تشيرو إيموبيلي الذي يقدم موسماً لا يصدق مع لاتسيو- الذي يبحث عن الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 20 عاماً- فسجل في 27 مناسبة هذا الموسم وكان سيصل لأرقام أبعد من ذلك لو استمر الدوري الإيطالي ولم يتوقف ، والثاني النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والذي يعتبر من أذكى المهاجمين في العالم وسجل 25 هدفاً.