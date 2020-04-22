الترياثلون يتغلب على كورونا ويعقد اجتماعات قارية لتطوير اللعبة

حضر اتحاد الترياثلون أول اجتماع غير مباشر لرؤوساء الاتحادات الآسيوية ، وذلك عن طريق الانترنت، لبحث تأثيرات جائحة كورونا على الترياثلون خصوصاً حول العالم، كما تطرق الاجتماع إلى تأجيل الكثير من الأحداث والاجتماعات والبطولات بما فيها الألعاب الاولمبية 2020، وكيفية التعامل مع هذه التأثيرات من خلال تشجيع اللاعبين على البقاء في المنزل وتحفيزهم على ضرورة إجراء التدريبات الرياضية الممكنة للحفاظ على اللياقة والتي تساهم بنفس الوقت برفع المناعة ومقاومة المرض، كما عقد اتحاد اللعبة اجتماعاً مع رؤساء اتحادات الترياثلون في غرب آسيا و تمحور الاجتماع حول تأجيل الأنشطة ومساعدة اللاعبين خلال هذا التوقيت الحرج وتوحيد المواقف في اجتماع الاتحاد الدولي للترياثلون المقرر عقده في باريس في شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

رئيس اتحاد الترياثلون ناصر السيد أكد”للبعث” أهمية هذه الاجتماعات وآخر المستجدات قائلاً: تعتبر هذه الاجتماعات خطوة مهمة جداً للإبقاء على التواصل والمتابعة المستمرين مع باقي اتحادات اللعبة سواء قارياً أو إقليمياً وبالتالي الاطلاع على تجارب تلك الاتحادات في تحدي هذه الفترة العصيبة التي تصيب الأرض من مشرقها إلى مغربها.

وأضاف السيد: نحن بدورنا قمنا باطلاع رؤساء الاتحادات في آسيا ودول غرب آسيا على تجربتنا خلال الشهر الماضي والخطوات التي عمدنا إلى التأكيد على رياضيينا الالتزام بها، سواء بالتوعية من مخاطر هذا المرض أو التأكيد على عدم مغادرة المنزل إلّا للضرورة، وأخيراً وليس آخراً المواظبة على القيام بالتمارين الرياضية السويدية على الأقل.

وختم السيد بالقول: نمرّ بفترة عصيبة وتكاتف الأسرة الرياضية مهم جداً للحفاظ على سلامة أبطالنا والخروج من هذا النفق المظلم بأقلّ الخسائر الممكنة.

سامر الخيّر