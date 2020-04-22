نادي قنوات يواصل التفوق في الألعاب الفردية..

السويداء – زياد عامر

تمكن نادي قنوات القابع في مدينة الآثار في ريف السويداء من التفوق في الألعاب الفردية وذهب بعيداً في بطولات الجمهورية وخاصة في رياضة الكاراتيه ( ثاني أندية الجمهورية في بطولة أندية الدرجة الثانية بمشاركة 49 نادياً ) إضافة لوجود عدة ألعاب مجتهدة كألعاب القوى والجودو والرماية وبناء الأجسام وكرة الطاولة.

رئيس النادي برهان شروف تحدث “للبعث” عن أسباب النجاح في الألعاب الفردية قائلا: في البداية ابتعدنا عن الألعاب الجماعية وخاصة كرة القدم وذلك بسبب عدم وجود المال لأننا نعتمد على إعانات الاتحاد الرياضي العام وبعض التبرعات ، حيث تتم مشاركة اللاعبين واللاعبات في بعض البطولات على نفقة الأهالي ،وهناك جملة من الصعوبات التي تعرقل سير العمل في النادي منها واقع المنشأة التي باتت بحالة يرثى لها وقمنا بشرح الواقع الراهن لرئيس الاتحاد الرياضي العام، وقدمنا مجموعة من النقاط التي يجب حلها ومنها استملاك الأراضي الواقعة إلى جانب المنشأة وإقامة ملاعب مكشوفة عليها وترميم المنشأة بالكامل وتقديم إعانات للأندية تتناسب مع انجازاتها الرياضية وتأمين بساط لرياضة الجودو التي نعمل من أجل رؤيتها في درجات أعلى وإعادة النظر بقيمة أذونات السفر لتتناسب مع الواقع الراهن.