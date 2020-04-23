اعلان/تعلـن المؤسسـة العامة للمباقر بحماه ـ مقرها حماة عن رغبتـها في إجراء مناقصة لتوريد مستلزمات معملي الألبان (عبوات- اكياس – رول) في مبقرتي جب رملة وفديو /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63761

إعلان مناقصة

للمرة الأولى

تعلـن المؤسسـة العامة للمباقر بحماه ـ مقرها حماة عن رغبتـها في إجراء مناقصة لتوريد مستلزمات معملي الألبان (عبوات- اكياس – رول) في مبقرتي جب رملة وفديو حسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة في دفتر الشروط .

على من يود الاشتراك في هذا الطلب مراجعة القسم المالي في المؤسسة للاطلاع على دفترالشـروط الفنية والماليــة والحقوقية.

قيمة دفتر الشروط الفنية والمالية /10000/ ليرة سورية ويتم الحصول عليه من المؤسسة العامة للمباقر بحماة .

تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة العامة للمباقر بحماة .

آخـر موعـد لتقديم العروض يوم 13/5/2020 .

تفض العروض في اليوم التالي لأخر موعد لتقديم العروض .

ــ يمكن للعارض ان يتقدم بعرض جزئي للمواد المطلوبة على ان لايقل العرض المقدم عن بند واحد.

التأمينات الأولية : علبة لبن /5000000/ ل.س علبة لبنة : /2000000/ ل.س, رول تغليف :/5000000/ ل.س, اكياس تغليف الجبنة : /500000/ ل.س .

/5000000/ ل.س : /2000000/ ل.س, :/5000000/ ل.س, : /500000/ ل.س . التأمينات النهائية 10 % من قيمة العقد.

مدة تنفيذ العقد /360/ يوم من تاريخ تبلغه أمر المباشرة.

مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ يوماً من تاريخ جلسة فض العروض .

63761

المدير العام

للمؤسسة العامة للمباقر