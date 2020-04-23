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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

اعلان/تعلـن المؤسسـة العامة للمباقر بحماه ـ مقرها حماة عن رغبتـها في إجراء مناقصة لتوريد مستلزمات معملي الألبان (عبوات- اكياس – رول) في مبقرتي جب رملة وفديو /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63761

إعلانات    18

إعلان مناقصة

للمرة الأولى

تعلـن المؤسسـة العامة للمباقر بحماه ـ مقرها حماة عن رغبتـها في إجراء مناقصة لتوريد مستلزمات معملي الألبان (عبوات- اكياس – رول) في مبقرتي جب رملة وفديو  حسب المواصفات والشروط الفنية المطلوبة في دفتر الشروط .

على من يود الاشتراك في هذا الطلب مراجعة القسم المالي في المؤسسة للاطلاع على دفترالشـروط الفنية والماليــة والحقوقية.

  • قيمة دفتر الشروط الفنية والمالية /10000/ ليرة سورية ويتم الحصول عليه من المؤسسة العامة للمباقر بحماة .
  • تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة العامة للمباقر بحماة .
  • آخـر موعـد لتقديم العروض يوم 13/5/2020  .
  • تفض العروض في اليوم التالي لأخر موعد لتقديم العروض .
  • ــ يمكن للعارض ان يتقدم بعرض جزئي للمواد المطلوبة على ان لايقل العرض المقدم عن بند واحد.
  • التأمينات الأولية : علبة لبن /5000000/ ل.س علبة لبنة : /2000000/ ل.س, رول تغليف :/5000000/ ل.س, اكياس تغليف الجبنة : /500000/ ل.س .
  • التأمينات النهائية 10 % من قيمة العقد.
  • مدة تنفيذ العقد /360/ يوم من تاريخ تبلغه أمر المباشرة.
  • مدة ارتباط العارض بعرضه /30/ يوماً من تاريخ جلسة فض العروض .

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       المدير العام

       للمؤسسة العامة للمباقر

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