اعلان/ تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق عن إجراء مناقصة (ضم أوتنزيل)  بالسرعة الكلية لمشروع: حفر وإكساء وتجربة بئر استثماري عميق في وحدة مياه الكسوة – خربة الشياب   /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63760

إعلان مناقصة

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق

تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق عن إجراء مناقصة (ضم أوتنزيل) بالسرعة الكلية لمشروع: حفر وإكساء وتجربة بئر استثماري عميق في وحدة مياه الكسوة – خربة الشياب وذلك وفق دفاتر الشروط الخاصة ( الفنية والمالية والحقوقية ) المعدة من قبل الادارة لهذا التعهد

التأمينات الأولية : تحدد بمبلغ /9.924.000/ ل.س فقط تسعة ملايين و تسعمائة واربعة وعشرون الف ليرة سوريةلاغير مع التأكيد بان يتقدم جميع العارضين بالتأمينات فيما بينهم في حال تقدم أكثر من مشترك بعرض واحد

: تحدد بمبلغ /9.924.000/ ل.س فقط تسعة ملايين و تسعمائة واربعة وعشرون الف ليرة سوريةلاغير مع التأكيد بان يتقدم جميع العارضين بالتأمينات فيما بينهم في حال تقدم أكثر من مشترك بعرض واحد التأمينات النهائية : تحدد بمبلغ / 5 %/ خمسة بالمائة من قيمة الإحالة مع التأكيد بان يتقدم جميع العارضين بالتأمينات فيما بينهم في حال تقدم أكثر من مشترك بعرض واحد .

: تحدد بمبلغ / 5 %/ خمسة بالمائة من قيمة الإحالة مع التأكيد بان يتقدم جميع العارضين بالتأمينات فيما بينهم في حال تقدم أكثر من مشترك بعرض واحد . مدة ارتباط العارض : تحدد ب /90 / يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء موعد تقديم العروض .

: تحدد ب /90 / يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء موعد تقديم العروض . مدة ارتباط المتعهد المرشح : تحدد ب/90/ يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه .

: تحدد ب/90/ يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه . مدة التنفيذ : تحدد ب /100 / يوماً تقويمياً” تبدأ من تاريخ كتاب تسليم موقع العمل .

: تحدد ب /100 / يوماً تقويمياً” تبدأ من تاريخ كتاب تسليم موقع العمل . تم حجز المبلغ التقديري للمشروع على الموازنة الاستثمارية لعام 2020

القيمة التقديرية للمشروع : // 198.467.500 / ل.س

: // / ل.س يتوجب على العارض أن يقوم بزيارة موقع العمل وتقديم تصريح الى الادارة يثبت زيارته للموقع قبل تقديم عرضه.

يتوجب على العارض تدوين نسبة الضم أو التنزيل على الكشف التقديري المعد من قبل الادارة وجدول اللآسعار وجدول تحليل الأسعار حصراولا يقبل على ورقة خارجية وارفاقهم جميعا ضمن مغلف العرض المالي تحت طائلة رفض العرض

يتوجب على العارض أن يتقدم بوثائق تثبت خبرته في تنفيذ أعمال مشابهة ( حفر آبار باستخدام حفارة روتاري ) مع التاكيد بأنه يكفي وثائق خبرة لعارض واحد في حال تقدم اكثر من مشترك بعرض واحد.

يجب على العارض أن يقدم العرض شخصيا” أو بموجب تفويض أو بموجب وكالة رسمية.

يمكن الحصول على إضبارة التعهد لقاء دفع مبلغ/ 15.000/ ل.س فقط خمسة عشرة الف ليرة سورية لاغير إلى صندوق المؤسسة (علماً بأن ثمن الأضبارة غير قابل للرد ويرفض كل عرض لايرفق بإشعار بثمن الإضبارة )

على الراغبين بالاشتراك بهذه المناقصة التقدم بعروضهم إلى ديوان المؤسسة مرفقة بالوثائق الثبوتية والتأمينات المطلوبة مع نسخة عن إضبارة التعهد تحمل توقيع العارض على كافة الصفحات .

– تقبل العروض لغاية الساعة /15.20/ تحديدا” من يوم الاثنين الواقع في 4 / 5 /2020

تحدد جلسة فض العروض الساعة العاشرة من يوم / الثلاثاء/الواقع في 5 / 5 /2020

يتوجب على العارض ان يتقدم بتصريح بزيارة موقع العمل مع الفريق الدارس في موعد محدد من قبل الادارة قبل تاريخ اغلاق المناقصة ويحدد في يوم الاربعاء الواقع في 29 / 4 /2020

يخضع هذا الاعلان لأحكام القانون رقم 51 لعام2004 ودفاتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم450 لعام2004 .

يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة على الإنترنيت www . dawssa .gov .sy

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المدير العام