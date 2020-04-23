اعلان/ تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق عن إجراء مناقصة (ضم أوتنزيل) بالسرعة الكلية لمشروع: حفر وإكساء وتجربة بئر استثماري عميق في وحدة مياه الكسوة – خربة الشياب /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63760
إعلان مناقصة
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق
تعلن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق عن إجراء مناقصة (ضم أوتنزيل) بالسرعة الكلية لمشروع: حفر وإكساء وتجربة بئر استثماري عميق في وحدة مياه الكسوة – خربة الشياب وذلك وفق دفاتر الشروط الخاصة ( الفنية والمالية والحقوقية ) المعدة من قبل الادارة لهذا التعهد
- التأمينات الأولية: تحدد بمبلغ /9.924.000/ ل.س فقط تسعة ملايين و تسعمائة واربعة وعشرون الف ليرة سوريةلاغير مع التأكيد بان يتقدم جميع العارضين بالتأمينات فيما بينهم في حال تقدم أكثر من مشترك بعرض واحد
- التأمينات النهائية : تحدد بمبلغ / 5 %/ خمسة بالمائة من قيمة الإحالة مع التأكيد بان يتقدم جميع العارضين بالتأمينات فيما بينهم في حال تقدم أكثر من مشترك بعرض واحد .
- مدة ارتباط العارض : تحدد ب /90 / يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء موعد تقديم العروض .
- مدة ارتباط المتعهد المرشح : تحدد ب/90/ يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه .
- مدة التنفيذ: تحدد ب /100 / يوماً تقويمياً” تبدأ من تاريخ كتاب تسليم موقع العمل .
- تم حجز المبلغ التقديري للمشروع على الموازنة الاستثمارية لعام 2020
- القيمة التقديرية للمشروع : // 198.467.500/ ل.س
- يتوجب على العارض أن يقوم بزيارة موقع العمل وتقديم تصريح الى الادارة يثبت زيارته للموقع قبل تقديم عرضه.
- يتوجب على العارض تدوين نسبة الضم أو التنزيل على الكشف التقديري المعد من قبل الادارة وجدول اللآسعار وجدول تحليل الأسعار حصراولا يقبل على ورقة خارجية وارفاقهم جميعا ضمن مغلف العرض المالي تحت طائلة رفض العرض
- يتوجب على العارض أن يتقدم بوثائق تثبت خبرته في تنفيذ أعمال مشابهة ( حفر آبار باستخدام حفارة روتاري ) مع التاكيد بأنه يكفي وثائق خبرة لعارض واحد في حال تقدم اكثر من مشترك بعرض واحد.
- يجب على العارض أن يقدم العرض شخصيا” أو بموجب تفويض أو بموجب وكالة رسمية.
- يمكن الحصول على إضبارة التعهد لقاء دفع مبلغ/ 15.000/ ل.س فقط خمسة عشرة الف ليرة سورية لاغير إلى صندوق المؤسسة (علماً بأن ثمن الأضبارة غير قابل للرد ويرفض كل عرض لايرفق بإشعار بثمن الإضبارة )
على الراغبين بالاشتراك بهذه المناقصة التقدم بعروضهم إلى ديوان المؤسسة مرفقة بالوثائق الثبوتية والتأمينات المطلوبة مع نسخة عن إضبارة التعهد تحمل توقيع العارض على كافة الصفحات .
– تقبل العروض لغاية الساعة /15.20/ تحديدا” من يوم الاثنين الواقع في 4 / 5 /2020
- تحدد جلسة فض العروض الساعة العاشرة من يوم / الثلاثاء/الواقع في 5 / 5 /2020
- يتوجب على العارض ان يتقدم بتصريح بزيارة موقع العمل مع الفريق الدارس في موعد محدد من قبل الادارة قبل تاريخ اغلاق المناقصة ويحدد في يوم الاربعاء الواقع في 29 / 4 /2020
- يخضع هذا الاعلان لأحكام القانون رقم 51 لعام2004 ودفاتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم450 لعام2004 .
يمكن الإطلاع على هذا الإعلان على موقع المؤسسة على الإنترنيت www . dawssa .gov .sy
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المدير العام