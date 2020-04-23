اعلان/تعلن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء عن طلب عروض داخلي لتوريد /15/ محولة تأريض (20/0.4) ك.ف استطاعة 400 ك.ف.أ مع تقديم القطع التبديلية وحضور الاختبارات . /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63743

إعلان طلب عروض

رقم 14/ ن.د

تعلن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء عن طلب عروض داخلي وفق البيانات التالية :

1 ـ موضوع المناقصة : توريد /15/ محولة تأريض (20/0.4) ك.ف استطاعة 400 ك.ف.أ مع تقديم القطع التبديلية وحضور الاختبارات .

وفقا للشروط المحددة في إضبارة المناقصة المنشور على الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء ( www pete.gov.sy ) .

2-الكمية المطلوبة: /15/ محولة تأريض مع القطع التبديلية وفق اللوائح المرفقة بدفتر الشروط الفني .

3 ـ التأمينات المؤقتة : / 15.000.000/ل.س فقط خمسة عشر مليوناً ليرة سورية لاغير والتأمينات النهائية (10%) فقط عشرة بالمائة من قيمة العقد .

4 ـ مدة التوريد : /8/ فقط ثمانية أشهر على دفعتين :

الدفعة الأولى : 8 محولات تأريض خلال 5 أشهر .

الدفعة الثانية : 7 محولات تأريض مع كامل القطع التبديلية خلال 8 أشهر .

5- مكان التسليم :مستودعات المؤسسة .

6 ـ سعر الاضبارة : /.40.000/ ل.س فقط أربعون ألف ليرة سورية .

7 ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ فقط تسعون يوماً تقويمياً .

8- تقدم العروض بالليرات السورية ويحق للعارض تقديم عرضه بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الاستحقاق (اليوم التالي لصدور محضر الاستلام المؤقت )على أن يكون المتعهد قد استورد التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد من الخارج ويثبت ذلك بوثائق رسمية.

9 ـ يمكن للراغبين بالمشاركة الحصول على اضبارة طلب العروض من مديرية العقود بمبنى المؤسسة الكائن بدمشق ـ مزة ـ شارع /17/ نيسان موقف التوجيه ـ مقابل فندق الكارلتون فيما بين الساعة الحادية عشر والثالثة عشر يومياً.

10- تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الواقع في 17/ 5 /2020.

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المدير العام

للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء