اعلان/تعلن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء عن طلب عروض داخلي لتوريد قواطع  سكين ثلاثية وأحادية 400ك ف مع  القطع التبديلية وحضور الاختبارات والتدريب . /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63742

إعلان طلب عروض

رقم 16/ ن.د

تعلن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء عن طلب عروض داخلي وفق البيانات التالية :

1 ـ موضوع المناقصة : توريد قواطع سكين ثلاثية وأحادية 400ك ف مع القطع التبديلية وحضور الاختبارات والتدريب .

وفقا للشروط المحددة في إضبارة المناقصة المنشور على الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء ( www pete.gov.sy ) .

2-الكمية المطلوبة: /60/ قاطع سكين ثلاثي وأحادي 400 ك.ف وفق مايلي :

أ-/36/ قاطع ثلاثي (3ph+ES) .

ب-/14/ قاطع ثلاثي (3ph+2ES) .

ج-10/ قاطع آحادي (1Ph+ES) .

3 ـ التأمينات المؤقتة :/27.000.000/ فقط سبعة وعشرون مليون ليرة سورية والتأمينات النهائية (10%) فقط عشرة بالمائة من قيمة العقد .

4 ـ مدة التوريد : /6/ فقط ستة أشهر .

5- مكان التسليم :مستودعات المؤسسة .

6 ـ سعر الاضبارة : /.100.000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية .

7 ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ فقط تسعون يوماً تقويمياً .

8- تقدم العروض بالليرات السورية ويحق للعارض تقديم عرضه بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الاستحقاق (اليوم التالي لصدور محضر الاستلام المؤقت )على أن يكون المتعهد قد استورد التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد من الخارج ويثبت ذلك بوثائق رسمية.

9 ـ يمكن للراغبين بالمشاركة الحصول على اضبارة طلب العروض من مديرية العقود بمبنى المؤسسة الكائن بدمشق ـ مزة ـ شارع /17/ نيسان موقف التوجيه ـ مقابل فندق الكارلتون فيما بين الساعة الحادية عشر والثالثة عشر يومياً.

10- تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الواقع في 18 / 5 /2020.

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المدير العام

للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء