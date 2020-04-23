اعلان/تعلن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء عن مناقصة داخلية لنقل وفرز وتستيف حديد الأبراج 66-230- 400 ك.ف في مستودعات حلب (كفر داعل – خان العسل ) إضافة إلى القرى المجاورة للمستودعين (فرز حديد أبراج بحدود 5000طن تقريباً + نقل حديد أبراج بحدود 24000 طن تقريباً ). /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63744

إعلان مناقصة داخلية بالسرعة الكلية

رقم 21/ ن.د

تعلن المؤسسة العامة لنقل الكهرباء عن مناقصة داخلية بالسرعة الكلية بطريقة الضم أو التنزيل وفق البيانات التالية :

1 ـ موضوع المناقصة : نقل وفرز وتستيف حديد الأبراج 66-230- 400 ك.ف في مستودعات حلب (كفر داعل – خان العسل ) إضافة إلى القرى المجاورة للمستودعين (فرز حديد أبراج بحدود 5000طن تقريباً + نقل حديد أبراج بحدود 24000 طن تقريباً ).

وفقا للشروط المحددة في إضبارة المناقصة المنشور على الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء ( www pete.gov.sy ) .

2 ـ القيمة التقديرية: /390.000.000 /ل.س ثلاثمائة وتسعون مليون ليرة سورية لاغير.

3 ـ التأمينات المؤقتة : /19.500.000/ل.س فقط تسعة عشر مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية لاغير والتأمينات النهائية (10%) فقط عشرة بالمائة من قيمة العقد .

4 ـ مدة التنفيذ : /90/ فقط تسعون يوماً تقويمياً .

5 ـ سعر الاضبارة : /.50.000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية .

6 ـ مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ فقط تسعون يوماً تقويمياً .

7 ـ التصنيف: من الفئة الثالثة (كهرباء) وتستثنى الشركات المصنعة من تقديم هذه الوثيقة .

8- تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين تاريخ 4 / 5 /2020 وموعد جلسة المناقصة الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء تاريخ 5 / 5 /2020 .

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المدير العام

للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء