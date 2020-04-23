اعلان/تعلن الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية عن مناقصة داخلية لمشروع بناء جديد لمنشأة بئر قصر الحير مشتل في بادية حمص /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63769

إعـلان مناقصة داخلية

الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

تعلن الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية عن مناقصة داخلية لمشروع بناء جديد لمنشأة بئر قصر الحير مشتل في بادية حمص

وذلك عن طريق الضم أو التنزيل .

و حسب دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بموجب نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004

ووفق ما يلي :

قيمة الكشف التقديري /42699300/ ل.س

التأمينات الأولية /2150000/ ل.س وتقدم من العارض من حسابه المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية

العربية السورية وذلك حصراً عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصدق أوعن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب

الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية .

التأمينات النهائية: 10% من قيمة الإحالة

مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لفض العروض.

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه: /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المتعهد المرشح خطياً الإحالة عليه

تقدم العروض إلى ديوان الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية الكائنة في صحنايا ـ أوتوستراد درعا – مقابل معمل مدار لغاية

الدوام من يوم الأربعاء الواقع في 20/5/2020

وتفض العروض في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحاً

يستوفى مبلغ /5000/ ل. س ثمناً لدفاتر الشروط يسدد إلى الخزينة المركزية.

يتقدم إلى المناقصة المقاولون المصنفون من الفئة الرابعة إلى الفئة السادسة اختصاص مباني

مدة التنفيذ: /90/ يوماً.

للحصول على دفاتر الشروط الفنية والمالية الخاصة يرجى مراجعة محاسبة الادارة- قسم العقود في مقر الهيئة .

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المدير العام