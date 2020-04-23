اعلان/تعلن الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية للمرة الثانية عن حاجتها لتقديم بواري حديد مزيبق قياس 2 و 3 إنش لزوم آبار البادية/تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63768
إعـلان طلـب عـروض داخلي للمرة الثانية
الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية
تعلن الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية للمرة الثانية عن حاجتها لتقديم بواري حديد مزيبق قياس 2 و 3 إنش لزوم آبار البادية وفق الجدول التالي :
|م
|المادة
|الكمية
|1
|بوري حديد مزيبق قطر 2 َ
|1200 متر
|2
|بوري حديد مزيبق قطر 3 َ
|696 متر
وذلك حسب دفتر الشروط الفنية والمالية و الحقوقية الخاصة بموجب نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004.
ووفق ما يلي:
- التأمينات الأولية /2200000/ ل.س وتقدم من العارض من حسابه المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك حصراً عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصدق أوعن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية .وتقدم بموجب شيك مصدق لأمر الهيئة أو كفالة مصرفية أو نقداً لدى الخزينة المركزية
- التأمينات النهائية : 10% من قيمة الاحالة
- مدة ارتباط العارض بعرضه : /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لفض العروض .
- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه : /90/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المتعهد المرشح خطياً إحالة طلب العروض عليه
- تقدم العروض إلى ديوان الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بريف دمشق – صحنايا لغاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في 17/5/2020
- تفض العروض في اليوم التالي الساعة الثانية عشر صباحاً.
- يستوفى مبلغ /5000/ ل. س ثمناً لدفاتر الشروط يسدد إلى الخزينة المركزية .
- مدة التنفيذ: /60/ يوماً.
- مكان التسليم: مستودع الآبار المركزي بحماه
- للحصول على دفاتر الشروط الفنية والمالية الخاصة يرجى مراجعة محاسبة الادارة- قسم العقود – صحنايا- اوتوستراد درعا- مقابل معمل مدار .
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