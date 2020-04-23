اعلان/تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد جهاز طباعة بالليزر لوسم الأدوات الجراحية المعدنية الخاصة بالمستشفى . /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63740
إعلان طلب عروض – داخلي –
للمرة الثانية
مستشفى الأسد الجامعي بدمشق
تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد جهاز طباعة بالليزر لوسم الأدوات الجراحية المعدنية الخاصة بالمستشفى .
وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:
– التأمينــــــات الأوليـــــــة : بمبلغ /250000/ل.س فقط مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لا غير
– التأمينـــــات النهائيــــــة : 10 % من قيمة العقد.
– مدة تنفيذ التعهد : حددت مدة التنفيذ بـ / 60 يوماً / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة.
-يجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق ( اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة خلال مدة تنفيذ العقد .
– مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
يمكن الاطلاع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته البالغة/3000/ل.س ثلاثة آلاف ليرة .
تقدم العروض إلى ديوان مستشفى الأسد الجامعي بدمشق خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد
الواقع في 17/5/2020 .
63740
المدير العام
لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق