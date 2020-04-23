اعلان/تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض بصيانة وإصلاح جهاز تنظير المعدة والكولون في قسم التنظير الهضمي في المستشفى . /تاريخ النشر26-4-2020 /رقم الاعلان63741    

إعلان طلب عروض – داخلي –

للمرة الثانية

مستشفى الأسد الجامعي بدمشق

تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض بصيانة وإصلاح جهاز تنظير المعدة والكولون في قسم التنظير الهضمي في المستشفى .

وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:

– التأمينــــــات الأوليـــــــة : بمبلغ /350000/ل.س فقط ثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير .

– التأمينـــــات النهائيــــــة : 10 % من قيمة العقد.

– مدة تنفيذ التعهد : أقصر وقت ممكن ويحدد العارض المدة الزمنية اللازمة للإصلاح في عرضه على أن لا تتجاوز / ثلاثة أشهر / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة.

– مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .

يمكن الاطلاع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته البالغة/3000/ل.س ثلاثة آلاف ليرة .

تقدم العروض إلى ديوان مستشفى الأسد الجامعي بدمشق خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد

الواقع في 17/5/2020 .

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المدير العام

لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق