“ماسنجر كيدز” في فيسبوك

أشارت فيسبوك، إلى أن تطبيق “ماسنجر كيدز” بات ضروريا لعدد كبير من العائلات، بسبب جلوس الأطفال بعيدا عن الأصدقاء وباقي أفراد العائلة، نظرا لإجراءات كورونا الاحترازية، ما يجعلهم يشعرون بالوحدة والحزن. ويقدم فيسبوك في هذا التطبيق 3 طرق اشتراك جديدة لمساعدة الآباء على توصيل الأطفال بأصدقائهم: الأول يعمل على منح الوالدين خيار السماح لأطفالهم بقبول أو رفض أو إضافة أو إزالة جهات الاتصال، كما يعمل التطبيق على إخطار أولياء الأمور إذا قرر أطفالهم قبول أي صداقة، ويمكن بسهولة رفض هذا القرار من خلال لوحة تحكم خاصة بالآباء الذين يمكنهم أيضا منح البالغين الآخرين القدرة على إضافة أطفالهم إلى الدردشات الجماعية عبر تطبيق “ماسنجر كيدز”. وهذا من شأنه أن يسهل على المعلمين أو المدربين، على سبيل المثال، بدء محادثة مع صفوفهم أو فرقهم.

ومن المقرر أن تجعل فيسبوك تلك التقنيات متاحة في جميع أنحاء العالم في الفترة المقبلة، حيث هي مطروحة حاليا في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية وبعض دول العالم.