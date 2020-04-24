“غولدن لاين” تجمع النجوم العرب في رمضان

تدخل شركة “غولدن لاين” للمنتجين نايف وديالا الأحمر الموسم الجديد من بابه العريض إنتاجا وتوزيعاً، بمروحة من المسلسلات الضخمة تشمل مختلف الألوان الدرامية على المساحة العربية والخليجية، بالتعاون مع أبرز نجوم وكتاب ومخرجي الدراما، لتثبت حضورها كأحد أبرز شركات الإنتاج الفني في العالم العربي.

ومن أبرز الأعمال التي تُقدّمها “غولدن لاين”، في رمضان 2020، “هوّس” من كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وموسيقى أسامة الرحباني، وإخراج محمّد لطفي وبطولة عابد فهد وهبة طوّجي، بالإشتراك مع كارمن لبّس ويوسف حدّاد، علماً أن طوّجي غنّت شارة العمل بعنوان “يا ريت”. ويحضر فهد أيضاً في بطولة “الساحر” مع ستيفاني صليبا، عن قصّة سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد، بمشاركة محمّد حداقي ورودريغ سليمان وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وطارق الصباغ وعبد الهادي الصبّاغ في التمثيل، بينما غنى شارة العمل المطرب جوزيف عطيّة بعنوان “حافظك عن غايب”.

وينضم إلى العرض الرمضاني، مسلسل “النحّات” من بطولة باسل خيّاط بشخصية “يمن” وأمل بشوشة وليّا بو شعيا وندى أبو فرحات، بالاشتراك مع دياموند أبو عبود وفادي إبراهيم وجوزيف بو نصّار ودارينا الجندي ويارا قاسم وإيلي متري وكارول عبود وأليكو داوود، من كتابة بثينة عوض وإخراج مجدي السميري.

وفي الدراما الرومانسية، تستمر سلسلة “الحب جنون” بجزئها الثالث من خلال قصص “الحرمان” من بطولة معتصم النهار ومرام علي، و”متاهات” من بطولة وسّام حنّا وسينتيا خليفة، و”حوّا” من بطولة ميلاد يوسف وميرفا القاضي وسارة أبي كنعان.

وتستمر “غولدن لاين” بحضورها الخليجي بعد تعاونها مع عدد من أبرز النجوم في “هارون الرشيد” كعبد المحسن النمر وحبيب غلّوم وملكة جمال الإمارات فطيم الشامسي، فتقدم “إجازة” من بطولة آسيل عمران وتركي اليوسف وإلهام علي وأحمد شعيب ومروة محمد، وقصة وسيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج محمد لطفي. وأيضاً، “كحل أبيض” من بطولة شيماء سبت وتركي اليوسف من إخراج محمد حشكي، بالإضافة إلى “اتجاه خاطئ” من بطولة تركي اليوسف وإلهام العلي وأحمد شعيب، من تأليف د. محمّد البطوش وإخراج محمّد لُطفي.

وعلى الصعيد الكوميدي، يطرح مسلسل “بنت وولد” بقالب فكاهي قصة الثنائي “عبسي ونورمان” من بطولة عبّاس جعفر وغريس قبيلي، من كتابة أدهم مُرشد وإخراج محمّد حشكي.