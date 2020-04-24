نقابات إسبانية تدعو لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية فوراً

نددت نقابات إسبانية بالحصار الاقتصادي المفروض من قبل الإدارة الأمريكية ودول الغرب على سورية ودعت إلى رفعه فوراً.

وطالبت نقابة اتحاد العمال الجماعي الوحدوي في إقليم آراغون بإسبانيا الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية فوراً ولا سيما بعد الانتشار العالمي لفيروس كورونا والأثر المدمر له.

وأعرب خافيير أنادون المتحدث باسم النقابة في بيان عن التضامن المطلق مع سورية ورفضه للإمبريالية العالمية وسياستها الإجرامية ضد الشعوب المقاومة والشجاعة وخاصة الشعب السوري الذي يدافع عن سيادته وكرامته ووحدة أراضيه.

وشدد البيان على التضامن الأخوي مع الشعب السوري وتقديم كل الشكر له كمثال ورمز لجميع شعوب العالم في صموده ومقاومته للإرهاب في أصعب الظروف خاتما البيان بعبارة “سورية الشرف والمجد”.

من جانبه طالب انتونيو موليس كاستان رئيس المركز الثقافي الجمهوري في مدينة هويسكا برفع العقوبات والحصار الجائر المفروض على سورية التي عانت لسنوات عديدة من تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية.

بدوره دعا لويس كومبانيس اينسا رئيس نادي بيت الصداقة الكوبية في مدينة ليريدا بإقليم كتالونيا الإسباني إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية التي عانت من دمار وخراب الإرهاب والحروب التي اججتها أمريكا ودول الغرب حتى تتمكن من شراء وتلقي الغذاء والدواء والمعدات الطبية والإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي براغ، دعا عضو مجلس النواب التشيكي يان هرنتشيرج إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وشدد على ضرورة تغيير الاتحاد الأوروبي سياسته الحالية تجاه سورية وبدء التعاون مع حكومتها وتقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب .

وكان هرنتشيرج دعا في وقت سابق في حديث للتلفزيون التشيكي إلى دعم سورية ومساعدتها في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وإلى ضرورة بدء التنسيق مع الحكومة السورية بهذا الشأن.