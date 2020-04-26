إعلان/تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها لطلب عروض أسعار لتنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح لأجهزة التنفس الموجودة في وحدة العناية المشددة في المستشفى / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان 63796
إعلان طلب عروض أسعار – داخلي
للمرة الأولى
- تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها لطلب عروض أسعار لتنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح لأجهزة التنفس الموجودة في وحدة العناية المشددة في المستشفى .
- يمكن مراجعة دائرة العقود في الهيئة للاطلاع و الحصول على إضبارة الشروط الفنية و المالية و الحقوقية المنظمة لهذه الغاية لقاء مبلغ / 5000/ ل.س ( فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير ) .
- التأمينات المؤقتة : كما وردت في دفتر الشروط الخاصة.
- التأمينات النهائية : 10% ( عشرة بالمائة ) من قيمة الإحالة .
- مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / 90 / يوماً ( تسعون يوماً ) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
- مدة تنفيذ التعهد : سنة كاملة ويمكن أن يجدد سنة أخرى باتفاق الطرفين .
- تقدم العروض إلى ديوان الهيئة الكائنة في ( دمشق – المزة – شارع المواساة ) مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية و التأمينات المؤقتة .
- يجرى فض العروض في يوم الدوام التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
- تقبل العروض خلال موعد أقصاه الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 19/5/2020
63796