إعلان/تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها بطلب عروض أسـعـار لتقديم مواد مخبرية لزوم مصرف الدم في المستشفى. / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان 63791
إعلان طلب عروض أسعار – داخلي
للمرة الأولى
- تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها بطلب عروض أسـعـار لتقديم مواد مخبرية لزوم مصرف الدم في المستشفى.
- يمكن مراجعة دائرة العقود في الهيئة للاطلاع و الحصول على إضبارة الشروط الفنية و المالية و الحقوقية المنظمة لهذه الغاية لقاء مبلغ / 5000 / ل.س ( فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير ) .
- الــتــأمـيـنـات المــؤقـتــة : /964500/ فقط تسعمائة وأربعة و ستون ألف و خمسمائة ليرة سورية لا غير.
- التأمينات النهائية : 10% ( عشرة بالمائة ) من قيمة الإحالة .
- مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / 90 / يوماً ( تسعون يوماً ) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
- المواد المطلوبة كتلة واحد غير قابلة للتجزئة.
- مــدة الــتـسـلـيـم : دفعتين
الدفعة الأول: خلال /30/ يوم اعتباراً من تبلغ أمر المباشرة .
الدفعة الثانية : حسب حاجة المستشفى بكتاب رسمي.
- تقدم العروض إلى ديوان الهيئة الكائنة في ( دمشق – المزة – شارع المواساة ) مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية و التأمينات المؤقتة .
- يجرى فض العروض في يوم الدوام التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
- تقبل العروض خلال موعد أقـصـاه الســاعـة الواحدة و الـنـصـف ظـهـراً من يوم الثلاثاء الواقع في 19/5/2020
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