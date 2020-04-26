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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها بطلب عروض أسـعـار لتقديم مواد مخبرية لزوم مصرف الدم في المستشفى. / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان 63791  

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إعلان طلب عروض أسعار – داخلي

للمرة  الأولى

  • تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها بطلب عروض أسـعـار لتقديم مواد مخبرية لزوم مصرف الدم في المستشفى.
  • يمكن مراجعة دائرة العقود في الهيئة للاطلاع و الحصول على إضبارة الشروط الفنية و المالية و الحقوقية المنظمة لهذه الغاية لقاء مبلغ / 5000 / ل.س ( فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير ) .
  • الــتــأمـيـنـات المــؤقـتــة : /964500/ فقط تسعمائة وأربعة و ستون ألف و خمسمائة ليرة سورية لا غير.
  • التأمينات النهائية : 10% ( عشرة بالمائة ) من قيمة الإحالة .
  • مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / 90 / يوماً ( تسعون يوماً ) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
  • المواد المطلوبة كتلة واحد غير قابلة للتجزئة.
  • مــدة الــتـسـلـيـم : دفعتين

الدفعة الأول: خلال /30/ يوم  اعتباراً من تبلغ أمر المباشرة .

الدفعة الثانية : حسب حاجة المستشفى بكتاب رسمي.

  • تقدم العروض إلى ديوان الهيئة الكائنة في ( دمشق – المزة – شارع المواساة ) مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية و التأمينات المؤقتة .
  • يجرى فض العروض في يوم الدوام التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .
  • تقبل العروض خلال موعد أقـصـاه الســاعـة الواحدة و الـنـصـف ظـهـراً من يوم الثلاثاء الواقع في 19/5/2020

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المدير العام

للهيئة العامة لمستشفى الأطفال

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