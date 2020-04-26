إعلان/تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها لطلب عروض أسعار لتنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح لكافة الأجهزة الموجودة في مخبر زرع النقي في المستشفى . / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان 63798

إعلان طلب عروض أسعار – داخلي

للمرة الأولى

تعلن إدارة الهيئة العامة لمستشفى الأطفال – للمرة الأولى – عن رغبتها لطلب عروض أسعار لتنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح لكافة الأجهزة الموجودة في مخبر زرع النقي في المستشفى .

– للمرة الأولى – عن رغبتها لطلب عروض أسعار لتنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح لكافة الأجهزة الموجودة في مخبر زرع النقي في المستشفى . يمكن مراجعة دائرة العقود في الهيئة للاطلاع و الحصول على إضبارة الشروط الفنية و المالية و الحقوقية المنظمة لهذه الغاية لقاء مبلغ / 5000/ ل.س ( فقط خمسة آلاف ليرة سورية لا غير ) .

التأمينات المؤقتة : كما وردت في دفتر الشروط الخاصة.

التأمينات النهائية : 10% ( عشرة بالمائة ) من قيمة الإحالة .

التجهيزات قابلة للتجزئة وفق الكتل المذكورة في دفتر الشروط الخاصة .

مدة ارتباط العارض بعرضه : يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / 90 / يوماً ( تسعون يوماً ) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .

مدة تنفيذ التعهد : سنة كاملة ويمكن أن يجدد سنة أخرى باتفاق الطرفين .

تقدم العروض إلى ديوان الهيئة الكائنة في ( دمشق – المزة – شارع المواساة ) مرفقة بكامل الأوراق الثبوتية و التأمينات المؤقتة .

يجرى فض العروض في يوم الدوام التالي لانتهاء موعد تقديم العروض .

تقبل العروض خلال موعد أقصاه الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الأحد الواقع في 31/5/2020

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المدير العام

للهيئة العامة لمستشفى الأطفال