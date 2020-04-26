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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ تعلن منشاة دواجن حمص عن اجراء مزايدة علنية  داخلية لبيع قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /7/ بني + ابيض قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /8 /بني / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان114778

إعلانات    26

اعــــــــــــــــــــلان مزايـــــــــــــــــــدة علنية داخلية للمرة  الاولى

المؤسسة العامة للدواجن

منشاة دواجن حمص

تعلن منشاة دواجن حمص عن اجراء مزايدة علنية  داخلية لبيع مايلي :

  • قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /7/ بني + ابيض
  • قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /8 /بني

 العدد:  /  15000/ طير +- 2 %   لقطيع البياض (  بيض مائدة  ف  7 +ف 8 بني )

          /18000/ طير  +- 2% لقطيع البياض ( بيض مائدة ف 7 ابيض  )

        الوزن :   بحدود /27/ طن فقط  سبعة وعشرون طن لا غير . لقطيع  ف /7/ ابيض

            بحدود /25/ طن فقط  خمسة وعشرون طن لا غير  . لقطيع البياض ( بيض مائدة لون بني  )

التامينات الاولية   /  1000000 / ل س . فقط مليون ليرة سورية لا غير للون الابيض

                          /1000000/ ل س فقط مليون  ليرة سورية لا غير للون البني  

– تقدم طلبات الاشتراك الى ديوان  منشاة دواجن حمص حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ /  26  / 5   /2020

موعد اجراء المزايدة :/  27 / 5  /  2020 الساعة  الحادي عشر صباحا تقبل طلبات الاشتراك  لحين افتتاح جلسة المزايدة

مدة الاستجرار :  من تاريخ تبلغ المستفيد امر المباشرة اصولا ولمدة عشرون يوم 

–  يحق للعارض التقدم ل لون دون الاخر

– مدة الارتباط بالعرض 30 يوما بدءا من تاريخ فض العروض .

يرفض كل عرض غير مرفق بالتامينات الاولية او مخالف لدفاتر الشروط الموضوعة للاعلان المذكور .

– لمزيد من المعلومات مراجعة الادارة المالية – شعبة العقود في مبنى الادارة العامة بحسياء للاطلاع على  دفاتر الشروط المعلنة  والمسجلة بديوان المنشاة بالرقم / 336  /  ص م تاريخ /  23 / 4/2020.علما ان قيمة دفتر الشروط /1000/ ل س فقط الف  ليرة سورية لا غير .

114778

 

                                                                                                       مدير عام

                                                                                                    منشاة دواجن حمص

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