إعلان/ تعلن منشاة دواجن حمص عن اجراء مزايدة علنية داخلية لبيع قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /7/ بني + ابيض قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /8 /بني / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان114778
اعــــــــــــــــــــلان مزايـــــــــــــــــــدة علنية داخلية للمرة الاولى
المؤسسة العامة للدواجن
منشاة دواجن حمص
تعلن منشاة دواجن حمص عن اجراء مزايدة علنية داخلية لبيع مايلي :
- قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /7/ بني + ابيض
- قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /8 /بني
العدد: / 15000/ طير +- 2 % لقطيع البياض ( بيض مائدة ف 7 +ف 8 بني )
/18000/ طير +- 2% لقطيع البياض ( بيض مائدة ف 7 ابيض )
الوزن : بحدود /27/ طن فقط سبعة وعشرون طن لا غير . لقطيع ف /7/ ابيض
بحدود /25/ طن فقط خمسة وعشرون طن لا غير . لقطيع البياض ( بيض مائدة لون بني )
– التامينات الاولية / 1000000 / ل س . فقط مليون ليرة سورية لا غير للون الابيض
/1000000/ ل س فقط مليون ليرة سورية لا غير للون البني
– تقدم طلبات الاشتراك الى ديوان منشاة دواجن حمص حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ / 26 / 5 /2020
موعد اجراء المزايدة :/ 27 / 5 / 2020 الساعة الحادي عشر صباحا تقبل طلبات الاشتراك لحين افتتاح جلسة المزايدة
مدة الاستجرار : من تاريخ تبلغ المستفيد امر المباشرة اصولا ولمدة عشرون يوم
– يحق للعارض التقدم ل لون دون الاخر
– مدة الارتباط بالعرض 30 يوما بدءا من تاريخ فض العروض .
يرفض كل عرض غير مرفق بالتامينات الاولية او مخالف لدفاتر الشروط الموضوعة للاعلان المذكور .
– لمزيد من المعلومات مراجعة الادارة المالية – شعبة العقود في مبنى الادارة العامة بحسياء للاطلاع على دفاتر الشروط المعلنة والمسجلة بديوان المنشاة بالرقم / 336 / ص م تاريخ / 23 / 4/2020.علما ان قيمة دفتر الشروط /1000/ ل س فقط الف ليرة سورية لا غير .
114778
مدير عام
منشاة دواجن حمص