إعلان/ تعلن منشاة دواجن حمص عن اجراء مزايدة علنية  داخلية لبيع قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /7/ بني + ابيض قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /8 /بني / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان114778

اعــــــــــــــــــــلان مزايـــــــــــــــــــدة علنية داخلية للمرة الاولى

المؤسسة العامة للدواجن

منشاة دواجن حمص

تعلن منشاة دواجن حمص عن اجراء مزايدة علنية داخلية لبيع مايلي :

قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /7/ بني + ابيض

قطيع بياض ( بيض مائدة ) منسق الفوج رقم /8 /بني

العدد: / 15000/ طير +- 2 % لقطيع البياض ( بيض مائدة ف 7 +ف 8 بني )

/18000/ طير +- 2% لقطيع البياض ( بيض مائدة ف 7 ابيض )

الوزن : بحدود /27/ طن فقط سبعة وعشرون طن لا غير . لقطيع ف /7/ ابيض

بحدود /25/ طن فقط خمسة وعشرون طن لا غير . لقطيع البياض ( بيض مائدة لون بني )

– التامينات الاولية / 1000000 / ل س . فقط مليون ليرة سورية لا غير للون الابيض

/1000000/ ل س فقط مليون ليرة سورية لا غير للون البني

– تقدم طلبات الاشتراك الى ديوان منشاة دواجن حمص حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ / 26 / 5 /2020

موعد اجراء المزايدة :/ 27 / 5 / 2020 الساعة الحادي عشر صباحا تقبل طلبات الاشتراك لحين افتتاح جلسة المزايدة

مدة الاستجرار : من تاريخ تبلغ المستفيد امر المباشرة اصولا ولمدة عشرون يوم

– يحق للعارض التقدم ل لون دون الاخر

– مدة الارتباط بالعرض 30 يوما بدءا من تاريخ فض العروض .

يرفض كل عرض غير مرفق بالتامينات الاولية او مخالف لدفاتر الشروط الموضوعة للاعلان المذكور .

– لمزيد من المعلومات مراجعة الادارة المالية – شعبة العقود في مبنى الادارة العامة بحسياء للاطلاع على دفاتر الشروط المعلنة والمسجلة بديوان المنشاة بالرقم / 336 / ص م تاريخ / 23 / 4/2020.علما ان قيمة دفتر الشروط /1000/ ل س فقط الف ليرة سورية لا غير .

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مدير عام

منشاة دواجن حمص