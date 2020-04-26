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جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

إعلان/ يعلن فرع حمص للمؤسسة السورية للمخابز عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم   لشراء كمية /   6 / طن من أكياس النايلون الخشخاش السادة  ضغط عالي لتعبئة الخبز لمخابز فرع حمص / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان 114779

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إعلان مناقصة داخلية بالسرعة الكلية

يعلن فرع حمص للمؤسسة السورية للمخابز عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم   لشراء كمية /   6 / طن من

أكياس النايلون الخشخاش السادة  ضغط عالي لتعبئة الخبز لمخابز فرع حمص  وذلك حسب دفتر الشروط الخاص الموجود لدى الدائرة التجارية .

  ا لتأمينات الأولية /   250000   / ل.س والنهائية /  10%  /   من القيمة الإجمالية للعقد  .

 مدة إنجاز التعهد /20   / يوم .

 مدة ارتباط العارض بعرضه /   15     / يوماً من تاريخ تقديم العرض .

 آخر موعد لتقديم العروض يوم/الأحد / 10/5/2020/  الساعة / 14.00 / ظهراً .

 موعد فض العروض يوم / الاثنين /11 /  5  /  2020 الساعة / 10.00 / صباحاً .

سعر الإضبارة /   1000  / ل.س .

   114779

مـديـر فـرع حمـص

     للمؤسسة السورية للمخابز

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