إعلان/ يعلن فرع حمص للمؤسسة السورية للمخابز عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لشراء كمية / 6 / طن من أكياس النايلون الخشخاش السادة ضغط عالي لتعبئة الخبز لمخابز فرع حمص / تاريخ النشر 27-4-2020 / رقم الإعلان 114779
إعلان مناقصة داخلية بالسرعة الكلية
يعلن فرع حمص للمؤسسة السورية للمخابز عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لشراء كمية / 6 / طن من
أكياس النايلون الخشخاش السادة ضغط عالي لتعبئة الخبز لمخابز فرع حمص وذلك حسب دفتر الشروط الخاص الموجود لدى الدائرة التجارية .
ا لتأمينات الأولية / 250000 / ل.س والنهائية / 10% / من القيمة الإجمالية للعقد .
مدة إنجاز التعهد /20 / يوم .
مدة ارتباط العارض بعرضه / 15 / يوماً من تاريخ تقديم العرض .
آخر موعد لتقديم العروض يوم/الأحد / 10/5/2020/ الساعة / 14.00 / ظهراً .
موعد فض العروض يوم / الاثنين /11 / 5 / 2020 الساعة / 10.00 / صباحاً .