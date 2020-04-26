بالتعاون مع الأهالي.. إنهاء الفلتان الأمني في صلخد

نفذت وحدات من قوات الأمن الداخلي والجهات المختصة في محافظة السويداء بالتعاون مع الأهالي عملية أمنية في مدينة صلخد جنوب المحافظة لإنهاء حالة الفلتان الأمني فيها أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين بجرائم قتل وخطف وسلب ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

وشاركت في العملية قوات المهام الخاصة وحفظ الأمن والنظام والأمن الجنائي والوحدات الشرطية في المنطقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والأهالي بهدف وضع حد لتمادي الخارجين عن القانون في المدينة وإنهاء حالات الخطف والسلب والقتل التي تحدث فيها وتزرع الخوف والقلق والتوتر بنفوس الأهالي.

وأشار مصدر في قيادة شرطة السويداء إلى أن العملية أسفرت عن تسليم عدد من المطلوبين أنفسهم وتمت مصادرة كميات متنوعة من الأسلحة والذخيرة ووثائق وهويات تعود لمخطوفين سابقين من منزل أحد متزعمي هذه العصابات إضافة إلى مصادرة سيارتين كانتا تستخدمان في عمليات السلب والخطف وتنفيذ الجرائم.

ولفت المصدر إلى أن العملية لا تزال متواصلة وستتم ملاحقة باقي المطلوبين حتى إلقاء القبض عليهم منوهاً بتعاون الأهالي في تقديم المعلومات والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقتهم.