شفاء خمس حالات مسجلة بفيروس كورونا.. وتحديد مواعيد تسجيل تلاميذ الصف الأول في المدارس

ارتفع عدد حالات الشفاء من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية إلى 11 حالة وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن شفاء خمس حالات جديدة من 42 إصابة شفيت منها 11 حالة وتوفيت ثلاث حالات.

وكان تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

إلى ذلك، عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات تعليمات التسجيل للتلاميذ المؤهلة أعمارهم في الصف الأول ليصار إلى تعميمها على جميع مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى.

وحددت الوزارة التسجيل على فترتين تبدأ الاولى من 27 من نيسان الجاري وحتى 21 من أيار المقبل على أن يداوم مدير المدرسة وأمين السر فقط مشددة على ضرورة التقيد في إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد وترك مسافة الأمان الواجبة بين المراجعين.

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الثانية من التسجيل تبدأ مع افتتاح العام الدراسي القادم 2020 – 2021 وذلك خلال الأسبوع الإداري الأول من الدوام مع الاستمرار باستقبال جميع التلاميذ.