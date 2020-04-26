ووهان ترسل طائرة إمدادات طبية إلى نيويورك

أقلعت طائرة تحمل إمدادات طبية من مدينة ووهان وسط الصين، والتي كانت الأشد تضرراً بفيروس كورونا المستجد، متوجّهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة، فيما كشف حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو أن سلالات كورونا دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين.

وتحمل الطائرة التابعة لخطوط “تشاينا سوزرن إيرلاينز” الجوية، ما يقرب من 20 طناً من الإمدادات الطبية، وهي أول طائرة للركاب تستخدم لتوصيل شحنات من المقاطعة.

وأكد مصدر في شركة الخطوط الجوية في مقاطعة هوبي، أن الشركة تخطط لتشغيل أكثر من رحلة لنقل الشحنات من ووهان إلى كل من سان فرانسيسكو وروما وباريس ولندن وفرنكفورت تتضمن إمدادات طبية مصنعة محلياً للمساعدة في مكافحة الوباء.

واستخدمت الشركة طائرات الركاب لتوصيل الشحنات لأول مرة نهاية آذار الماضي، إذ أرسلت 17.6 طن من الشحنات على متن طائرة ركاب من مدينة قوانغتشو جنوبي الصين إلى كوالالمبور في ماليزيا، في الثالث من نيسان الجاري.

وأطلقت الشركة أكثر من 225 رحلة جوية لطائرات محولة لنقل المواد الطبية إلى 22 دولة ومنطقة حول العالم.

بالتوازي، أعلن حاكم ولاية نيويورك أن الفيروس دخل الولاية المتحدة من أوروبا وليس من الصين.

واستند حاكم نيويورك إلى بحث أجرته جامعة “نورث إيسترن” أشار إلى احتمال أن يكون الفيروس كان قد انتقل إلى ما يقدر بأكثر من عشرة آلاف من سكان ولاية نيويورك عن طريق إيطاليا.

ولفت كومو إلى أن القيود التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السفر جاءت متأخّرة جداً، وبالتالي لم توقف انتشار الفيروس في الولايات الأميركية، وأشار إلى أنه سيسمح للصيادلة المستقلين بجمع عينات للكشف عن فيروس كورونا، وأضاف أنه سيوسع عمليات الكشف عن الأجسام المضادة بدءاً بجهود فرق التصدي في الخطوط الأمامية والعاملين الأساسيين.

وصرح أيضاً بأن أعداد المرضى بالمستشفيات في مختلف أنحاء الولاية انخفض إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل 21 يوماً وذلك في أحدث مؤشر على بدء انحسار الأزمة، وأعلن أن 437 شخصاً توفوا بسبب إصابتهم بمرض “كوفيد-19” في ولايته خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أن العدد اليومي للمرضى الذين تستقبلهم المستشفيات انخفض إلى 1100 شخص، مقابل 1300 حالة سابقاً، وذلك بعد أن تأكد تسجيل 422 حالة وفاة جديدة، يوم الجمعة.

وسجلت الولاية في 8 نيسان الجاري 799 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة يومية في نيويورك منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، تسجيل 249 حالة وفاة جديدة، وأوضح أن العدد الإجمالي للوفيات في الولاية ارتفع إلى 5863، مضيفا أن “وفيات فيروس كورونا الآن تتجاوز عدد سكان نيوجيرسي الذين ماتوا في الحرب العالمية الأولى، والحرب الكورية، وحرب فيتنام مجتمعة”، ولفت إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج في المستشفيات تجاوز 6 آلاف بحلول الجمعة، منهم 1100 شخص في وحدات العناية المركزة، وحث سكان ولايته على الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، على الرغم من الطقس الجيد.