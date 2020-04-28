الملح يمنع النوبات القلبية والجلطات الدماغية

اتضح لمجموعة علماء دولية أن استخدام ملح الطعام المعالج باليود، بدلا من الملح الاعتيادي، يساعد على منع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. ويشير العلماء إلى أن الملح المعالج باليود يحتوي على البوتاسيوم، المفيد لعضلة القلب ويخفض مستوى ضغط الدم. كما أن التخلي عن استخدام ملح الطعام الاعتيادي الغني بعنصر الصوديوم يخفض كمية الملح المستهلكة في اليوم، وهذا أيضا له تأثير إيجابي في القلب. وقد حلل الباحثون بيانات عن حالات أمراض القلب والأوعية الدموية في الصين، حيث نسبة استخدام الصوديوم هي ضعف الكمية المسموح بها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. واتضح لهم أنه في عام 2015 توفي في الصين أكثر من مليوني شخص نتيجة ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ووفقا للباحثين، يمنع استخدام الملح المعالج بالبوتاسيوم 460 ألف وفاة سنويا، بما فيها 208 آلاف بسبب الجلطة الدماغية، و175 ألفا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن هذه الإجراءات يمكن أن تقلص نحو 750 ألف حالة مرضية مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها 365 ألف جلطة دماغية و147 ألف حالة احتشاء عضلة القلب. علاوة على ذلك، سيؤدي استهلاك الملح المعالج باليود إلى تخفيض عدد المرضى المصابين بأمراض الكلى المزمنة. ويقول د. جيسون وو من جامعة نيو ساوث ويلز، “أظهرت دراستنا أن استخدام الملح المعالج بالبوتاسيوم يمنع واحدة من كل تسع وفيات في الصين بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية”. وأشار الباحثون في نفس الوقت، إلى احتمال حدوث مضاعفات نتيجة الإفراط باستهلاك البوتاسيوم. لذلك يؤكدون على ضرورة معرفة نسبته في الجسم وإجراء تحليلات دورية للأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بأمراض الكلى.