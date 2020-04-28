“خليك بالبيت.. نحن نجيك”.. مبادرة كورونية في رمضان

عشرة شباب من مدينة القامشلي حملوا على عاتقهم مهمّة إنسانية ومبادرة اجتماعية، في شهر رمضان المبارك، يتابعون من خلالها حملة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، أثبتوا خلالها روح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء المنطقة، عززوها بمبادرة “خليك بالبيت.. نحن نجيك”.

تقول لارا يعقوب المشرفة على المبادرة: الشباب متطوعون في جمعية “بناء” الخيرية، وسيقومون طوال فترة شهر رمضان المبارك، وعبر الدراجات الكهربائيّة، بإيصال مستلزمات الأسر الضرورية والأساسية من لحوم وخضار وفواكه وأدوية وخبز ولحم إلى المنازل مجاناً، مع توزيع بروشورات توعية، مرفقة مع المواد، تتضمن كل ما يتعلق بالفيروس، مع جملة من النصائح والإرشادات، أهمها الالتزام بالإجراءات الوقائيّة، والتزام المنازل، ريثما تعلن الحكومة سلامة البلد وتعافيه بشكل كامل من كورونا، ومبادرتنا لإيماننا ودعمنا بتلك الإجراءات.

وأكّدت لارا أن كبار السن لهم أولوية واهتمام خاص، فالفريق التطوعي يسخّر جهداً مضاعفاً لمساعدتهم في أي أمر يحتاجونه، وقد خصصنا أرقاماً خاصة منذ الصباح حتى الساعة الثانية ظهراً لاستقبال أي طلب يحتاجه الأهالي، بحيث نصل إليهم بأقصى سرعة ممكنة.

عبد العظيم العبد الله