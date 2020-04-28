طهران: تقرير اللطامنة خارج نطاق صلاحيات “الحظر الكيماوي”

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير بشأن سورية متحيز وأحادي الجانب وغير مستقل وخارج عن نطاق صلاحيات المنظمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تصريح: إن مضمون تقرير المنظمة حول سورية وأسلوب الاستدلال والاستنتاج الذي اتبعه يدل على أن التقرير تم إعداده وتجميعه تحت ضغوط خارجية وأن بعض المصادر المستخدمة فيه استمدت في بعض الأحيان من المجموعات الإرهابية وبينها “الخوذ البيضاء”.

وأعرب موسوي عن قلق إيران إزاء المساس بالاستقلال والشخصية الاعتبارية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كمنظمة متخصصة ذات طبيعة فنية منوها بالتعاون البناء للدولة السورية مع المنظمة وضرورة معالجة هذا الملف بعيداً عن التسييس والضغوط السياسية والآليات المزيفة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان في التاسع من الشهر الجاري أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.