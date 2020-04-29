بديل لصمام القلب يعمل 20 عاماً

أعلنت جامعة لومونوسوف الحكومية في العاصمة الروسية موسكو أن العاملين في قسم الكيمياء الإشعاعية أنشؤوا وسجلوا مع زملائهم من مركز أبحاث جراحة القلب والأوعية الدموية “باكوليف” براءة اختراع بديل حيوي (صناعي بيولوجي) لصمام القلب. وجاء في تقرير الجامعة: “الآن تم الجمع بين معايير القوة والمتانة وقد حصل العلماء الروس على براءة اختراع للبديل الصناعي القائم على التامور البقري وغمر سطحه بنانو ألماس”. وذكر التقرير نقلاً عن ماريا تشيرنيشيفا إحدى علماء قسم الكيمياء الإشعاعية في الجامعة قولها إن النانو ألماس (جزيئات الألماس) ينشئ على سطح النسيج البيولوجي طبقة تمنح المادة قوة إضافية مع الحفاظ على مرونتها مشيرة إلى أن المواد النشطة بيولوجيا يمكن تغطيتها بشكل إضافي بجزيئات من الألماس وهذا من شأنه أن يحسن خصائص الأنسجة البيولوجية. ويشار إلى أن البدائل البيولوجية لصمامات القلب القائمة على التامور البقري (الثور) تستخدم على نطاق واسع في جراحة القلب العالمية ولكن عند استخدام هذه البدائل الاصطناعية يحدث ترسب أملاح الكالسيوم على الأنسجة ونتيجة لذلك فإن هذا البديل الاصطناعي لديه مدة استخدام محدودة.